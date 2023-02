Je zou een moeten kopen Apple AirTag als je berucht bent om het verliezen van portemonnees, telefoons en andere persoonlijke bezittingen. AirTag-accessoires, zoals de beste AirTag-houder, sleutelhanger of halsband, zijn must-haves voor iedereen die gebruik wil maken van de handige volgapparatuur van Apple. De leidende Tegel concurrent, helpt de AirTag van Apple u belangrijke voorwerpen op te sporen, zoals tassen, sleutels, portefeuilles of waar u uw AirTag ook aan bevestigt. Open gewoon de Zoek mijn-app van Apple. Het is een zegen als je dingen vaak kwijtraakt. A (£ 29, AU $ 45), hoewel je een pakket van vier kunt krijgen voor $ 99 (£ 99, AU $ 149).

Het belangrijkste nadeel is dat AirTag-schijven niet met een houder worden geleverd. Dit betekent dat je, afhankelijk van hoe je het wilt gebruiken, een soort accessoire nodig hebt voor wat eigenlijk ook een accessoire is. (Apple heeft de neiging om zijn eigen huisnijverheid aan te sporen voor add-ons, ook al zijn het in eerste instantie accessoires — AirPods zijn hier een perfect voorbeeld van.) U kunt echter tal van AirTag-accessoires vinden in meerdere stijlen voor elk budget.

In sommige gevallen kun je een AirTag in een object zonder houder insluiten – stop hem bijvoorbeeld gewoon in een handtas of rugzak – maar sommige mensen houden ervan om een ​​AirTag bij hun sleutels te bewaren of aan een rugzak of rugzak te bevestigen. laptop tas. Misschien wilt u uw AirTag ook op een object plakken en zijn er tal van AirTag-bevestigingen beschikbaar.

Merk op dat CNET-editors de meeste, maar niet al deze accessoires hebben geprobeerd. Als we een product niet hebben geprobeerd, hebben we andere accessoires van die bedrijven getest, dus we kunnen ze gerust aanbevelen. We zullen meer AirTags-accessoires aan de lijst toevoegen terwijl we nieuwe producten testen.

Sleutelhangers en bandjes

Belkin De veilige houder voor AirTags van Belkin is verkrijgbaar in versies met een sleutelring of riempje in vier kleuren. Er is niets bijzonders aan, maar voor $ 11 kosten ze allebei minder dan de onderstaande opties van het Apple-merk. Je kunt ook een two-pack krijgen voor $ 20. Je ontvangt prijsmeldingen voor Belkin Secure Holder

David Carnoy/CNET Hoewel het iets later werd gelanceerd dan sommige AirTags-accessoires, is de sleutelhangerhouder van Otterbox, die Otterbox een “Rugged Case” noemt, gemaakt van stevig plastic en omhult het inderdaad je AirTag (je schroeft het bovenste stuk los, plaatst je AirTag in de hoes, schroef vervolgens het bovenste stuk er weer op om de AirTag in de houder te vergrendelen). Het is verkrijgbaar in zwart of wit voor $ 20, maar is momenteel te koop voor $ 15.

Amazone Hoewel deze sleutelhanger van imitatieleer van Cyrill, een submerk van het in Korea gevestigde Spigen, niets bijzonders is, is hij momenteel verkrijgbaar in de kleuren steen en zwart. Je ontvangt prijsmeldingen voor Cyrill AirTag Case Cover

Patrick Holland/CNET De leren sleutelhanger van het Apple-merk kost $ 35 en is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, zadelbruin en rood. Je ontvangt prijsmeldingen voor Leren Apple-sleutelhanger

Amazone Als u op zoek bent naar een waardeoptie, kunt u het beste de dobbelstenen gooien op een naamloos merk op Amazon. Deze Eusty-sleutelhangerhoes is verkrijgbaar in een pakket van vier voor iets minder dan $ 15. Vaak worden generieke modellen zoals deze bestempeld als “leer”, terwijl ze in feite van imitatieleer zijn (ook wel PU-leer of veganistisch leer genoemd). Deze lijken veel op andere standaard AirTag-sleutelhangers van imitatieleer en zijn verkrijgbaar in een paar kleuropties. Er zijn tientallen, zo niet honderden, generieke AirTag-houders beschikbaar. De meeste zouden in orde moeten zijn, maar verwacht niet dat ze na verloop van tijd net zo goed zullen slijten als de echte leren modellen. Je ontvangt prijsmeldingen voor Eusty imitatieleren sleutelhanger (4-pack)

David Carnoy/CNET Caseology’s AirTag Vault is een andere eenvoudige sleutelhangeroptie die betaalbaar is voor $ 15, maar in de loop van de tijd een paar dollar van de prijs kan besparen. (Caseology is ook een submerk van Spigen.) Het is een van de weinige AirTag-accessoires die bij de lancering beschikbaar was en daardoor behoorlijk populair is geworden. Het wordt geleverd met een karabijnhaak, maar u kunt desgewenst een standaard sleutelhanger bevestigen. Het zou vrij snel weer op voorraad moeten zijn. U ontvangt prijsmeldingen voor Caseology AirTag Vault

Amazone Spigen verkoopt ook een aantrekkelijk eenvoudige AirTag-sleutelhanger, de Valentinus, voor ongeveer $ 18. Het is gemaakt van kunstleer. Helaas, het is tijdelijk niet op voorraad, maar zou binnen een paar weken terug moeten zijn. Je ontvangt prijsalerts voor Spigen Valentinus

Amazone Als u op zoek bent naar een houder die op een object kan worden geplakt (zoals de onderkant van een fietsstoeltje of scooter), dan is Pelican’s Stick-on AirTag Mount daarvoor ontworpen. Een enkele houder kost $ 16, terwijl een pakket van vier voor $ 30 wordt verkocht. Hij is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren. Je ontvangt prijsmeldingen voor Pelican Stick-On AirTag Mount

Appel Apple’s Loop, gemaakt om je AirTag aan een tas te bevestigen, kost evenveel als een AirTag. Maar het is de officiële lusoptie van Apple en deze polyurethaanoptie is goedkoper dan de leren leren lus van $ 39. (Dat maakt het geen goede deal, maar ik wijs het er alleen op.) Het is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren. Je ontvangt prijsmeldingen voor Apple AirTag Loop

Nomade Ik vind het ontwerp van de leren AirTag-sleutelhanger van Nomad beter dan die van Apple, waardoor de AirTag gedeeltelijk zichtbaar blijft. Deze AirTag-sleutelhanger verbergt het en lijkt meer op een standaard sleutelhanger. Het is ontworpen om na verloop van tijd te “verweren” en donkerder te worden (vooral de bruine versie). Het is verkrijgbaar in bruin of zwart voor $ 30, wat prijzig is, maar het is leuk. Nomad maakt ook een leren lus die ook een sleutelhanger is en die $ 20 kost. Ik geef de voorkeur aan het duurdere model dat hier is afgebeeld.

Spigen Spigen, bekend om zijn goedkope iPhone-hoesjes, heeft zijn AirTag Case Rugged Armor ($ 16). Het is niet zo goedkoop als we hadden gehoopt, maar misschien zal het in de loop van de tijd in prijs dalen. Het heeft wel een robuust ontwerp met een mooie karabijnhaak en koolstofvezelelementen. Je ontvangt prijsmeldingen voor Spigen AirTag Case Rugged Armor

David Carnoy/CNET Casetify heeft een grote verscheidenheid aan AirTag-houders. Ze zijn gemaakt van hard plastic en zijn vrij eenvoudig, maar hebben een opvallende kunst op de achterkant. Je kunt ze ook aanpassen met je naam of kiezen uit verschillende emoji’s en andere afbeeldingen. Ze zijn duur voor $ 38, maar gaan soms in de uitverkoop.

Nomade Als u uw huisdier wilt AirTagen, past de aankomende Rugged Pet ID-tag van Nomad precies goed (de AirTag-sleutelhanger van Nomad is in wezen identiek). Volgens Nomad is het gebouwd met een TPU-omhulde polycarbonaat schaal en wordt het geleverd met twee behuizingsopties: een IP67 waterdichte achterkant en een achterkant met luidsprekeropening. Voor $ 20 extra kun je een aanpasbare roestvrijstalen inzethoes kopen die je kunt laten graveren met de naam van je huisdier en een manier om contact met je op te nemen. Er wordt geen halsband voor huisdieren meegeleverd. Houd er rekening mee dat Apple zegt dat AirTags niet zijn ontworpen om huisdieren te volgen. Uw huisdier moet zich binnen het bereik van het Find My-netwerk bevinden om de AirTag te laten werken, dus als het het bos in rent, zal het niet veel helpen.

Andere AirTag-opties

Moment Moment, dat foto- en video-accessoires voor Apple-producten maakt en verkoopt, inclusief lensbevestigingen, krijgt een behuizingsaccessoire waarmee je je AirTag kunt monteren. “Gemaakt van een robuuste aramidevezelschaal en ondersteund met een supersterke kleefstof, kun je een AirTag op elk plat oppervlak plakken”, zegt Moment. Moment heeft ook andere bevestigingen: de Curved Surface Mount voor AirTags ($ 25) die is gemaakt van flexibele siliconen (rubber) en kan hechten aan oppervlakken die niet helemaal vlak zijn; en de Stretch Fabric Mount voor AirTags ($ 25) die is ontworpen om aan stoffen te hechten, zoals de binnenkant van een tas en andere vlakke oppervlakken.

Amazone Als je geen $ 15- $ 20 wilt uitgeven voor een houder, zijn deze Gorilla-montagetape-vierkanten een goedkopere optie voor $ 6 en kunnen ze op maat worden gesneden voor AirTags. AirTags hebben een IPX67-classificatie voor waterbestendigheid, wat betekent dat ze gedurende 30 minuten volledig kunnen worden ondergedompeld in maximaal 1 meter water en dat ze stofdicht zijn. Het kan dus wel tegen een stootje zonder hoes. Die heeft immers geen scherm. Je ontvangt prijsmeldingen voor Gorilla montagetape vierkanten

Amazone De AirTag maakt gebruik van een CR2032-knoopcelbatterij, die ongeveer een jaar meegaat. Je kunt een 10-pack van die batterijen op Amazon vinden voor minder dan $ 10. Dat is de manier om te gaan, vooral als je meerdere AirTags en andere apparaten hebt die CR2032-knoopcelbatterijen gebruiken. Denk er altijd aan om knoopcelbatterijen uit de buurt van kleine kinderen te houden, zodat ze er niet per ongeluk een inslikken. Ze kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze worden ingeslikt. Je ontvangt prijsalerts voor Energizer CR2032 (10 stuks)