Beste Angebote für Microsoft Surface Duo 2: Angebote für November 2022

Das Surface Duo 2 ist das Dual-Screen-Falttelefon der zweiten Generation von Microsoft. Es ist das einzige Gerät in der Surface-Reihe, auf dem Android ausgeführt wird – das ist jetzt Android 12L nach einem kürzlichen Update.

Wir erwarten in den nächsten Monaten kein neues Surface Duo, da Microsoft davon ausgeht, die Software in diesem Jahr vor einem potenziellen Duo 3 im Jahr 2023 zu priorisieren. Angesichts der Premium-Hardware ist es leicht zu verstehen, warum.

Obwohl das Surface Duo 2 das neueste und beste Telefon von Microsoft ist, wurde es in den letzten Monaten immer noch stark reduziert. Sehr niedrige Lagerbestände bedeuten, dass Deals am Black Friday und Cyber ​​Monday unwahrscheinlich sind, aber Sie können trotzdem viel sparen, wenn Sie in Großbritannien ansässig sind. In den USA ist die Situation jedoch komplizierter.

Die besten SIM-freien Angebote für Surface Duo 2

Microsoft hat das Surface Duo 2 nicht eingestellt, aber die Verfügbarkeit ist extrem begrenzt.

UNS

Alle folgenden US-Händler haben das Gerät in den letzten Monaten verkauft, aber sie sind derzeit nicht vorrätig, wenn Sie neu kaufen möchten:

Ihre beste Alternative ist es, einen bei eBay zu kaufen, aber es besteht immer das Risiko eines zwielichtigen Deals.

Vereinigtes Königreich

In Großbritannien ist die Situation etwas besser, aber es gibt nur einen Ort mit Lagerbeständen:

Microsoft Store – £489 Rabatt auf 128 GB, 256 GB und 512 GB ausverkauft

Amazon – 128GB nur gebraucht verfügbar, 256GB nicht verfügbar

Currys hat früher das Duo 2 verkauft, aber es ist dort nicht mehr erhältlich.

Microsoft Surface Duo 2: Die besten Preise im Moment

Die neuesten Informationen finden Sie unten in unserem Preisvergleichs-Widget. Wie Sie sehen können, gibt es im Moment nicht viele Optionen:

999,99 $

Kann man das Surface Duo 2 mit Vertrag kaufen?

Der Premium-Preis des Surface Duo 2 macht den Kauf des Telefons auf Vertrag zu einer attraktiven Alternative, aber kein Netzwerk führt das Telefon in den USA oder Großbritannien.

EE hatte die 128 GB nach der Erstveröffentlichung des Geräts etwa ein Jahr lang zur Verfügung, aber sie wurden anscheinend von der Website entfernt. Wir haben uns an EE gewandt, um zu sehen, ob es zurückkehren wird, und werden diesen Artikel aktualisieren, wenn wir mehr hören. Kein Mobilfunkanbieter hat das Duo 2 jemals in den USA verfügbar gemacht.

Aber während Sie das Gerät nicht auf Vertrag kaufen können, funktionieren entsperrte Versionen mit allen üblichen Netzwerken.

Wie viel hat das Surface Duo 2 beim Start gekostet?

Trotz der Upgrades hatte das Duo 2 bei der Markteinführung einen ähnlichen Preis wie sein Vorgänger. Der Startpreis von 1.349 £/1.499 $ war in Großbritannien identisch, in den USA jedoch 100 $ teurer. Hier ist die vollständige Aufschlüsselung:

8 GB RAM, 128 GB Speicher – 1.499,99 $/1.349 £

8 GB RAM, 256 GB Speicher – 1.599,99 $/1.429 £

8 GB RAM, 512 GB Speicher – 1.799,99 $/1.589 £ (exklusiv im Microsoft Store – nur schwarze Ausführung)

Wann wurde das Surface Duo 2 in den Handel gebracht?

Das Surface Duo 2 wurde am 22. September 2021 auf der Surface-Veranstaltung von Microsoft offiziell vorgestellt. Es wurde dann am 21. Oktober in den Handel gebracht, wodurch die langen Verzögerungen zwischen der Ankündigung und der Veröffentlichung in Europa vermieden wurden, die das ursprüngliche Duo betrafen.

Weitere Angebote wie dieses finden Sie in unserem Leitfaden zu den besten Microsoft Surface-Angeboten. Wir haben auch einen separaten Artikel über die besten Angebote für Surface Pro 8.