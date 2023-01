Beste Amazon Echo-Angebote: Holen Sie sich einen günstigen Alexa-Lautsprecher

Amazon rabattiert regelmäßig seine Reihe von Alexa-betriebenen Echo-Smart-Lautsprechern, und das nicht nur während großer Verkaufsveranstaltungen wie dem Black Friday.

Denken Sie daran, dass Amazon nicht der einzige Fachhändler für seine Lautsprecher ist – praktisch, wenn der Vorrat zur Neige geht. Obwohl die meisten Drittanbieter dazu neigen, ihre Angebote preislich anzupassen, finden Sie oft noch bessere Preise – insbesondere bei Bundles. Wo wir diese tollen Angebote von anderen Einzelhändlern finden, werden wir sie unten hervorheben, damit Sie das beste Schnäppchen des Tages nicht verpassen.

Wenn Sie sich keine Gedanken über den Neukauf machen, sollten Sie auch ein von Amazon zertifiziertes generalüberholtes Modell in Betracht ziehen, bei dem Sie einige Top-Rabatte erhalten.

In diesem Artikel erklären wir, wo Sie diese Angebote für Echo-Lautsprecher am besten finden (egal, ob Sie sich in den USA oder in Großbritannien befinden), und stellen Preisvergleichstabellen für Einzelhändler für jedes der wichtigsten Alexa-Produkte im Sortiment bereit .

Wo kann man Amazon Echo-Lautsprecher kaufen?

Die besten US-Händler für Echo-Angebote

Beste britische Einzelhändler für Echo-Angebote

Die besten Angebote für Echo Dot (3. Generation).

Es mag jetzt ein Gerät der älteren Generation sein, das Ende 2018 veröffentlicht wurde, aber der Echo Dot 3 ist immer noch ein fantastischer Kauf und hat oft die verlockendsten Angebote. Lesen Sie unseren vollständigen Echo Dot 3-Test.

39,99 $ 39,99 $

Die besten Angebote für Echo Dot (4. Generation).

Der im Oktober 2020 veröffentlichte Echo Dot der vierten Generation verfügt über ein aktualisiertes Design (unten neben dem Echo 4 gezeigt, damit Sie den Größenvergleich sehen können) und einen schnelleren Prozessor. Alexa ist reaktionsschneller als beim Modell der dritten Generation, und das sphärische Design sorgt für einen besseren Bass, obwohl das neue Modell mit derselben Lautsprecherhardware ausgestattet ist. Natürlich ist das Modell der dritten Generation, obwohl es noch verfügbar ist, 10 $ / 10 £ billiger. Lesen Sie unseren vollständigen Echo Dot 4-Test.

39,99 $

Beste Angebote für Echo Dot mit Uhr

Der Echo Dot mit Uhr wurde entsprechend der Nicht-Uhr-Version des Echo Dot (4. Generation) aktualisiert. Es ist dasselbe, aber mit einer sichtbaren Anzeige von Uhrzeit, Alarmen und Timern, und es erhöht den Preis um 10 $ / 10 £. Der Echo Dot mit Uhr kostet 59,99 $ / 59,99 £. Lesen Sie unseren vollständigen Echo Dot with Clock-Test.

47,99 $

Beste Angebote für Echo (4. Generation).

Im Einklang mit Echo Dot wurde der Standard-Echo-Lautsprecher Ende 2020 aktualisiert. Das Modell der vierten Generation ist ein Gewinner. Dank der Einbeziehung des intelligenten Hubs – und des Temperatursensors – erhalten Sie mehr für Ihr Geld sowie eine etwas bessere Klangqualität. Vergessen Sie nicht den neuen AZ1-Prozessor: Dadurch reagiert Alexa schneller und bringt mehr Vorteile, wenn Amazon die natürlich klingende Stimme von Alexa einführt. Lesen Sie unseren vollständigen Test zu Amazon Echo (4. Generation).

74,99 $ 99,99 $

Die besten Angebote für Echo Show 5 (2. Generation).

Das Echo Show 5 ist ein kompaktes Smart Display, das preislich nur vom Echo Dot mit einem Verkaufspreis von 84,99 $ / 74,99 £ geschlagen wird. Amazon baut ein 5,5-Zoll-Display ein, was ideal ist, wenn Sie einen Bildschirm, aber auch ein kompakteres Gerät als das Standard-10-Zoll-Display wünschen. Lesen Sie unseren Test zu Echo Show 5 (2. Generation).

44,99 $ 84,99 $

Die besten Angebote für Echo Show 8 (2. Generation).

Echo Show ist jetzt auch in einer 8-Zoll-Version erhältlich – dasselbe, nur größer. Lesen Sie unseren Echo Show 8 (zweite Generation) Test.

79,99 $ 79,99 $

Die besten Echo Show 10-Angebote

Das neueste Echo Show-Modell, das auf den Markt kommt, ist der Echo Show 10, der für 249,99 $ / 239,99 £ erhältlich ist. Lesen Sie unseren vollständigen Echo Show 10-Test.

194,99 $ 249,99 $

Beste Echo Show 15 Angebote

Das größte Echo von Amazon mit 15,6 Zoll, das Show 15, sieht aus wie ein Bilderrahmen und ist so konzipiert, dass es an Ihrer Wand montiert werden kann.

Der größere Bildschirm ermöglicht es dem Echo Show 15, mehr mit Dingen wie Widgets zu tun. Und mit Visual ID erkennt Alexa Sie und zeigt relevante Inhalte an. Es ist die bisher fortschrittlichste Echo Show.

Der Show 15 kostet 249,99 $ / 239,99 £. Lesen Sie unseren vollständigen Echo Show 15-Test.

Wann werden Echo-Lautsprecher rabattiert?

Es gibt zwei große Zeiten, um Echo-Angebote zu erhalten. Der erste ist der Prime Day, der technisch mehr als einen Tag dauert – und jetzt manchmal mehr als einmal im Jahr stattfindet. In jedem Fall verspricht die Veranstaltung Rabatte auf Tausende von Produkten für diejenigen mit einer Prime-Mitgliedschaft. Wir haben die besten Alexa-Angebote am Prime Day zusammengefasst.

Abgesehen vom Prime Day veranstaltet Amazon das ganze Jahr über eine Reihe von offiziellen Verkäufen, in denen Echo-Lautsprecher zu den Produkten mit den höchsten Rabatten gehören. Die Entscheidung, ob man jetzt kauft oder ein paar Wochen wartet, ist also normalerweise ziemlich einfach.

Der Black Friday ist ein weiterer wichtiger Zeitraum, um nach Rabatten auf das Echo-Sortiment zu suchen. Dies landet Ende November, also ist das eine weitere Gelegenheit, Alexa zu einem tollen Preis zu ergattern.

