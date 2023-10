Im Gegensatz zu den AirPods Pro 2 verfügen diese AirPods der dritten Generation über ein Open-Air-Design, verfügen also nicht über eine aktive Geräuschunterdrückung, bieten aber dennoch einige gravierende Verbesserungen gegenüber den AirPods 2. Der adaptive EQ passt die Musik an Ihre Ohrform an. und die Akkulaufzeit wurde auf insgesamt 30 Stunden erhöht. Sie verfügen außerdem über die Wasserbeständigkeitsklasse IPX4.