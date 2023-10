München – Thomas Müller (34) grinste und rannte schnell durch die Katakomben der Allianz Arena, er hatte noch etwas zu tun. Sponsorentermine nach dem Riesensieg gegen Darmstadt, deshalb beließ es der Offensivstar des FC Bayern bei einem kurzen Statement. „8:0, alles super, schönen Abend noch!“ sagte Müller – und weg war er.

Bayern-Star Müller knackt gegen Darmstadt eine beeindruckende Marke

Zuvor hatte Müller seinen Job als Joker wieder einmal erstklassig gemacht (AZ-Note 2). Nach etwas mehr als einer Stunde für Kingsley Coman (27) eingewechselt, bereitete der Bayern-Routinier die Tore von Harry Kane (30) zum 5:0 und Jamal Musiala (20) zum 7:0 vor. Müller erzielte in der 71. Minute das 6:0. Minute durch Direktkauf selbst.

Mit diesen Aktionen überschritt Müller die 500-Scorer-Punkte-Marke im Bayern-Trikot; er hat jetzt 236 Tore und 266 Assists – eine fantastische Bilanz. Und der ewige Müller brach einen weiteren Rekord: Er ist der erste Bayern-Spieler, der in 15 Bundesliga-Spielzeiten mindestens ein Tor erzielte. Damit überholte er die Legenden Gerd Müller, Klaus Augenthaler und Mehmet Scholl (14 Spielzeiten mit mindestens einem Ligator). Sensationell!

Zukunft beim FC Bayern? Freund kündigt Vertragsverhandlungen mit Müller an

Es besteht kein Zweifel, dass Müller immer noch einen großen Wert für die Mannschaft, jedenfalls für den Verein, hat. Und so könnte sein 2024 auslaufender Vertrag noch einmal verlängert werden. „Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen“, kündigte Sportdirektor Christoph Freund (46) an und ergänzte: „Es kommt auch auf Thomas und seine Zukunftspläne an.“ Wir wissen, was wir an Thomas haben – und er weiß, was Bayern München kann.“

Auch Trainer Thomas Tuchel (50), der Müller am Mittwoch (20.45 Uhr) im DFB-Pokal in Saarbrücken mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in die Startelf setzen wird, hat großes Vertrauen in den Angreifer. „Ich bin sicher, wir brauchen ihn, er bleibt ein wichtiger Spieler“, sagte er. „Ich bin mir sicher, dass sich die Gelegenheit ergeben wird, wenn er das in dieser Saison für uns beweisen wird.“