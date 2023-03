Apple heeft onlangs zijn populaire MacBook Pro geüpdatet met een nieuwe, geavanceerde M2-processorwaardoor het een van de beste laptops die je momenteel op de markt vindt. En hoewel deze bijgewerkte modellen, zoals veel van de nieuwste apparaten van Apple, een behoorlijk hoog prijskaartje hebben, heb je nu een zeldzame kans om er een met korting te kopen. B&H Photo biedt momenteel tot $ 100 korting op de en $ 200 korting op de , wat betekent dat je een van deze slanke en krachtige MacBooks kunt bemachtigen voor slechts $ 1.899. Er is geen vaste vervaldatum voor deze deals, maar sommige configuraties zijn al uitverkocht, dus we raden aan om uw bestelling snel binnen te halen als u deze besparingen niet wilt missen.

De M2 MacBook Pro is de meest geavanceerde Apple-laptop tot nu toe en zit boordevol krachtige hardware. Het basismodel is uitgerust met 16 GB RAM en een SSD van 512 GB, maar je kunt upgraden tot 8 TB als je extra opslagruimte nodig hebt. De basis beschikt over een 10-core processor en 16-core GPU, of u kunt upgraden naar de die een 12-core processor en een 19-core GPU heeft. Beide modellen hebben een verbluffend Liquid Retina XDR-display met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en HDR-ondersteuning. Dit zijn ook de eerste MacBook Pro-modellen met Wi-Fi 6E-ondersteuning voor razendsnelle webprestaties, hoewel je een compatibele router ook. Andere functies zijn onder meer Bluetooth 5.3-connectiviteit, meerdere USB-C-poorten, een ingebouwde SD-kaartlezer en hifi-luidsprekers met ruimtelijke audio.

En hoewel ze misschien een generatie oud zijn, is het ook de moeite waard om die selecte te vermelden nu ook voor maar liefst $ 400 korting. Of u kunt onze verzameling van alle bekijken beste laptopaanbiedingen voor nog meer koopjes.