Een nieuwe laptop of pc kan een behoorlijk grote aankoop zijn, dus het is de moeite waard om te wachten op de juiste verkoop. Twee keer per jaar rolt Dell serieuze besparingen uit tijdens de halfjaarlijkse uitverkoop, waardoor het een van de beste tijden is om te kopen als u op zoek bent naar een Windows-computer. De eerste ronde van deze uitverkoop voor 2023 is live en op dit moment kunt u honderden besparen op laptops en desktops, maar ook op monitoren, toetsenborden, headsets en andere accessoires.

Er zijn tal van geweldige deals om te winkelen, maar deze uitverkoop verloopt op 6 april, dus zorg ervoor dat je je bestelling voor die tijd binnenkrijgt. En om er zeker van te zijn dat u de allerbeste koopjes niet misloopt, hebben we hieronder enkele van de beste beschikbare deals uitgekozen.

Dell Als u op zoek bent naar een laptop, kunt u de Dell XPS 13 overwegen, die we hebben uitgeroepen tot het beste MacBook Air-alternatief dat momenteel op de markt is. Het is lichtgewicht, heeft een 13,4-inch Full HD-scherm en dit model is uitgerust met een 12e generatie Intel Core i7-processor, 16 GB RAM en een 512 GB solid-state drive. Hoewel er tal van andere configuraties beschikbaar zijn als u op zoek bent naar andere specificaties.

Dell Of zoek je een nieuwe werkplek voor je thuiskantoor, dan pak je deze Inspiron 24 desktop. Deze gestroomlijnde alles-in-één pc heeft een 24-inch Full HD-scherm en is uitgerust met 12 GB RAM en zowel een 256 GB SSD voor snelle opstartsnelheden als een harde schijf van 1 TB voor serieuze opslag. Het beschikt ook over een touchscreen voor eenvoudige navigatie en een pop-upwebcam voor videogesprekken en virtuele vergaderingen. Bovendien is hij serieus veelzijdig, met meerdere HDMI- en USB-poorten, een hoofdtelefoonaansluiting, SD-kaartlezer en Ethernet-poort.