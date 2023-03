Voor de meeste van onze favoriete tv’s die momenteel op de markt zijn, is de grootste schermgrootte die u kunt krijgen ongeveer 85 inch. Maar als u nog groter wilt worden, wilt u misschien upgraden naar een projector. Ze bieden niet alleen een enorm beeld, maar ook veel functies verbluffende 4K-resolutie en HDR-ondersteuning, waardoor ze kunnen concurreren met zelfs enkele van de duurdere tv’s op de markt. En nu heb je de kans om dit indrukwekkend vast te pakken , wat u $ 800 bespaart in vergelijking met de gebruikelijke prijs. Deze deal is alleen beschikbaar tot 21:59 uur PT (00:59 uur ET) vanavond, dus zorg ervoor dat je je bestelling voor die tijd binnenkrijgt als je deze besparingen niet wilt missen.

Met deze Vava 4K-projector haal je een stukje bioscoopervaring naar je eigen huiskamer. Het werpt een enorm beeld van 100 inch wanneer het slechts 7,2 inch van de muur of het scherm verwijderd is, en het kan helemaal oplopen tot 150 inch wanneer het nog verder weg wordt geplaatst. Het beschikt over een verbluffende 4K Ultra HD-resolutie met HDR10-ondersteuning voor levendige kleuren en diepe, rijke zwarttinten. Hij is ook uitgerust met een geïntegreerde Harman Kardon-soundbar van 60 watt die hifi-audio en Dolby Atmos ondersteunt voor een nog meeslependere ervaring terwijl je aan het gamen bent of shows en films kijkt.

En met een indrukwekkende levensduur van de lamp van 25.000 uur kunt u hem tot wel 17 jaar lang elke dag gebruiken voordat u zich zorgen hoeft te maken over het vervangen van de lamp, waardoor dit een solide langetermijninvestering is voor uw thuisbioscoop of entertainmentcentrum.