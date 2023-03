Als u veel tijd achter het stuur doorbrengt, kan het de moeite waard zijn om te investeren in satellietradio om uw woon-werkverkeer wat interessanter te maken. En upgraden kost misschien niet zoveel als u denkt. SiriusXM is momenteel een van de meest populaire satelliet- en internetradioservices en als u zich nu aanmeldt, kunt u uw eerste drie maanden van een platina-abonnement krijgen voor slechts $ 1. Dat bespaart u $ 68 in vergelijking met de gebruikelijke kosten van $ 23 per maand. Er is geen vaste vervaldatum voor deze aanbieding, dus we raden u aan u snel aan te melden als u deze besparingen niet wilt missen.

Het Platinum-abonnement is het hoogste abonnementsniveau dat SiriusXM aanbiedt en geeft u toegang tot alle services en functies. Dat betekent dat u toegang krijgt tot meer dan 400 verschillende kanalen in uw auto en op uw apparaten, van muziek tot nieuws tot sport en nog veel meer. En met een Platinum-abonnement kun je volledig reclamevrij genieten van al je muziek. Je krijgt ook tal van andere voordelen, waaronder een Stitcher Premium-lidmaatschap, zodat je toegang hebt tot talloze exclusieve podcasts. U kunt ook gepersonaliseerde Pandora-zenders maken, zodat u de sfeer voor uw rit kunt bepalen. Houd er rekening mee dat niet elke autoradio compatibel is met SiriusXM, dus u moet het nogmaals controleren voordat u zich aanmeldt, en na de eerste drie maanden keert uw abonnement terug naar de gebruikelijke maandelijkse kosten van $ 23.