Besorgen Sie der Ukraine jetzt mehr Waffen, fordern Sie die europäischen Minister in Kiew auf – POLITICO

KIEW – Es geht nur um die Waffen – und wir werden alles tun, um sie nach Kiew zu bringen.

Das war die Botschaft der nordischen und baltischen Minister, die am Montagmorgen in der schneebedeckten ukrainischen Hauptstadt eintrafen.

Die Gruppe, der Außenminister aus Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden angehören, stellt die größte hochrangige Delegation dar, die Kiew seit Beginn der groß angelegten Invasion Russlands im Februar besucht hat.

Die Minister, die mit POLITICO in der Ukraine sprachen, unterstrichen, dass zwar sofortige Hilfe benötigt wird, um wichtige Infrastrukturen trotz russischer Angriffe am Laufen zu halten, Verteidigungshilfe jedoch von entscheidender Bedeutung bleibt.

Es sei „notwendig, das Paradigma der westlichen Unterstützung zu ändern“, sagte der estnische Außenminister Urmas Reinsalu.

Der Minister saß am Sonntagabend in einem kleinen Zugabteil und sagte, dass Waffenhilfe für die Ukraine keine „allmähliche“ Reaktion auf Russlands eskalierende Schritte mehr sein könne – und mehr Waffen sollten „ohne Vorbehalte“ bereitgestellt werden.

Der estnische Minister forderte einen zweigleisigen Ansatz: der Ukraine einen „Schild“ und ein „Schwert“ zu geben.

Der Schild, sagte er, „bedeutet alle Arten von Luftverteidigungssystemen“, während das Schwert „Langstreckenraketen umfasst, damit sie auch zu diesen Orten gelangen können, von denen aus die Raketen abgefeuert werden, die ihre zivile Infrastruktur zerstören sollen. ”

In Kiew betonten die Minister die Bedeutung von mehr Verteidigungshilfe.

Die Partner der Ukraine „müssen die Notwendigkeit berücksichtigen, die Ukraine mit Luftverteidigungssystemen auszustatten, damit wir die Russen daran hindern können, die neue Ausrüstung zu treffen“, sagte der schwedische Außenminister Tobias Billström am Montag zwischen Treffen mit ukrainischen Beamten und stellte fest, dass sein Land dies tun werde bieten Luftverteidigungssysteme im Rahmen eines Winterassistenzpakets an.

Andere teilten die Ansicht, dass Militärhilfe ganz oben auf der Agenda der westlichen Partner bleiben sollte.

Zentral-Kiew am Montagmorgen | Lili Bayer/POLITIK

„Obwohl es sehr dringende Bedürfnisse gibt“, sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis, „denke ich von meiner Seite aus, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Hauptaufgabe darin besteht, der Ukraine zu helfen, den Krieg zu gewinnen.“

Der litauische Minister, der darauf drängt, dass die westlichen Regierungen den ukrainischen Streitkräften mehr Panzer zur Verfügung stellen, sagte, dass „Russland in der Lage ist, Probleme zu schaffen, wenn es unter Sanktionen steht“, und „der einzige Weg, dies zu stoppen, darin besteht, die Ukraine gewinnen zu lassen“.

In der Hauptstadt wurde diese Botschaft von ukrainischen Beamten wiederholt.

„Ich würde sagen, das Dringendste ist etwas, das unser Volk retten und uns helfen kann, den Winter zu überstehen“, sagte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Olha Stefanishyna in einem Interview am Montag.

„In erster Linie geht es um Luftverteidigungssysteme und Raketen zu diesen Systemen“, sagte sie, „so viel wie möglich.“

Flüchtlingswelle

Die europäischen Politiker reisten einen Tag vor einem Treffen der NATO-Minister in Bukarest in die Ukraine, um die Ukraine symbolisch zu unterstützen, während sie weiterhin gegen russische Streitkräfte kämpft und die Zivilbevölkerung bei eisigen Wintertemperaturen mit den Auswirkungen von Raketenangriffen auf kritische Infrastrukturen zu kämpfen hat.

„Es ist sehr tragisch zu sehen, wie Gebäude und Einrichtungen zerstört werden“, beschrieb der finnische Außenminister Pekka Haavisto am Montagmorgen seinen Eindruck von der Stadt.

Der erste Halt der nordischen und baltischen Minister in Kiew war der Ort der beschädigten Energieinfrastruktur und eine Diskussion mit dem Chef des Energieunternehmens Ukrenergo über die anhaltenden Herausforderungen im Betrieb.

„Die Menschen haben diese Bombenanschläge, Stromausfälle und Wasserausfälle miterlebt und darunter gelitten“, sagte der Finne Haavisto und fügte hinzu: „Ich denke, Sie können überall sehen, dass dies eine Aggression gegen die Zivilbevölkerung ist.“

Die europäischen Regierungen suchen nun nach Wegen, um die dringenden Bedürfnisse der Ukraine zu decken.

„Wir kommen hier mitten im Winter an, es ist leicht zu sehen, dass dies eine harte Zeit für ein Land ist, in dem Sie so vielen terroristischen Bombenangriffen aus Russland ausgesetzt waren“, sagte der Schwede Billström.

Europa könne „viele Dinge“ tun, um zu helfen, sagte er und verwies auf die Notwendigkeit für mehr Ausrüstung und den Wiederaufbau des Energienetzes.

Gleichzeitig erhöht Russlands Angriff auf die zivile Infrastruktur auch die Möglichkeit einer weiteren Flüchtlingswelle. „Ich denke, darüber gibt es viele Sorgen“, sagte Litauens Landsbergis.

Die Außenminister Lettlands, Schwedens, Islands, Estlands, Litauens, Finnlands und Norwegens führen ein informelles Gespräch in einem Zug nach Kiew | Lili Bayer/POLITIK

Auf der Zugfahrt nach Kiew sagte der litauische Minister: „Als Anfang dieses Jahres die erste Flüchtlingswelle in Europa ankam, wurden viele Probleme von Nichtregierungsorganisationen gelöst, die von der Regierung unterstützt wurden – und von den Menschen selbst.“

Nun aber sei die „Situation etwas anders“, räumte der Minister ein.

„Die Regierungen müssen stärker eingreifen“, fügte er hinzu, „und ich denke, dass es Dinge gibt, die die Europäische Union – wir alle zusammen – mehr tun könnten“, um Zivilisten zu helfen, die möglicherweise versuchen, „in sicherere Gebiete innerhalb der Ukraine umzusiedeln. ”