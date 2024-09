ts Sport FC Bayern

Melanie Gottschalk

Max Eberl wird demnächst mit einigen Bayern-Stars neue Verträge aushandeln. Dabei wird es sicher auch um deren Gehälter gehen.

München – Nicht nur sportlich, sondern auch finanziell zählt der FC Bayern München zu den Schwergewichten im europäischen Fußball. Im Geschäftsjahr 2023/24 gab der Club insgesamt 416 Millionen Euro für seine Mitarbeiter aus, ein erheblicher Anteil davon floss in die Gehälter der Profispieler. Im europäischen Vergleich liegt der Rekordmeister bei den Gehaltsausgaben auf Platz sechs.

Gehälter beim FC Bayern: Harry Kane verdient offenbar am meisten

An der Spitze der Gehaltspyramide steht Harry Kane. Der englische Stürmer, der im vergangenen Sommer an die Isar wechselte, verdient jährlich laut einem Bericht von Sportbild 24 Millionen Euro. Ihm folgen Manuel Neuer, Leroy Sané und Joshua Kimmich, die jeweils 20 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Diese hohen Gehälter spiegeln die Ambitionen des Vereins wider, national und international weiterhin an der Spitze zu bleiben.

Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Nachwuchstalent Paul Wanner. 2022 sorgte offenbar eine Gehaltserhöhung auf über eine Million Euro für Diskussionen, da Wanner damals erst 16 Jahre alt war. So jedenfalls die Sportbild.

FCB-Youngster Paul Wanner verdiente am Bayern-Campus offenbar bereits rund eine Million Euro im Jahr. © Eibner-Pressefoto/imago

Diese Entscheidung war eine direkte Reaktion auf das Interesse des VfL Wolfsburg, das die Bayern dazu veranlasste, schnell zu handeln und das Talent in München zu halten. Wanner ist derzeit an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen, eine Kaufoption lehnten die Bayern ab, da sie in ihm den nächsten Jamal Musiala sehen.

Minaje Kim und Dayot Upamecano zählen zu den Topverdienern des FC Bayern

Neben den bereits genannten Spielern zählen auch Minjae Kim und Dayot Upamecano zu den Topverdienern. Kim soll 17 Millionen Euro erhalten, während Upamecano und Neuzugang Joao Palhinha jeweils 16 Millionen Euro verdienen sollen. Interessanterweise soll der Verein laut dem Bericht Sportbild Jamal Musiala liegt mit 9 Millionen Euro im unteren Drittel der Gehaltstabelle. Die Zeichen stehen jedoch gut für eine baldige Gehaltserhöhung, die ihn in die oberste Gehaltsklasse katapultieren könnte.

Die Gehaltsstruktur des FC Bayern ist nicht nur Ausdruck seiner sportlichen Ziele, sondern auch seiner strategischen Herausforderungen. Spieler wie Joshua Kimmich, der seine Vertragsverhandlungen selbst führt, zeigen, dass der Verein innovative Ansätze verfolgt, um Provisionskosten einzusparen. Kimmich erhält als sein eigener Agent einen zusätzlichen Bonus, was zeigt, dass der Verein flexibel auf die individuellen Bedürfnisse seiner Spieler eingeht.

Die Gehaltsausgaben des FC Bayern sind ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Strategie des Vereins. Mit Blick auf die anstehenden Vertragsverlängerungen und die Bindung von Talenten wie Jamal Musiala und Paul Wanner wird der Verein auch weiterhin nach innovativen Lösungen suchen, um seine Spitzenposition sowohl in der Bundesliga als auch auf europäischer Ebene zu festigen. Apropos Vertragsverlängerungen: Die Verhandlungen mit Alphonso Davies stocken, nun hat sich der Spieler selbst zu Wort gemeldet.

Die Gehälter der Bayern-Stars im Überblick:

Harry Kane: 24 Millionen Euro/Jahr

Manuel Neuer: 20 Millionen Euro

Leroy Sané: 20 Millionen Euro

Joshua Kimmich: 20 Millionen Euro

Kingsley Coman: 19 Millionen Euro

Serge Gnabry: 19 Millionen Euro

Leon Goretzka: 17 Millionen Euro

Thomas Müller: 17 Millionen Euro

Minjae Kim: 16 Millionen Euro

Dayot Upamecano: 16 Millionen Euro

Joao Palhinha: 16 Millionen Euro

Michael Olise: 13 Millionen Euro

Alphonso Davies: 11 Millionen Euro

Jamal Musiala: 9 Millionen Euro

Konrad Laimer: 9 Millionen Euro

Josip Stanisic: 8 Millionen Euro

Raphael Guerreiro: 7,5 Millionen Euro

Eric Dier: 7 Millionen Euro

Aleksandar Pavlovic: 7 Millionen Euro

Hiroki Ito: 5,5 Millionen Euro

Matyhs Tel: 4 Millionen Euro

Sacha Boey: 3 Millionen Euro

Sven Ulreich: 1,4 Millionen Euro

Daniel Peretz: 1,4 Millionen Euro

Die Gehälter basieren auf Schätzungen von Sportbild und sind offenbar die Bruttogehälter der Spieler. Zudem handelt es sich dabei laut einem Hinweis im Blatt um Maximalgehälter, die Bonuszahlungen beinhalten.