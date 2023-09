Berlin Deutschland hat ein Wachstumsproblem, das nicht nur große Industrieunternehmen betrifft. Vielmehr geraten immer mehr kleine Unternehmen in Schwierigkeiten.

Das belegen mehrere Indikatoren, insbesondere der „Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex für Selbstständige“. Sie umfasst Selbstständige und Unternehmen mit bis zu acht Beschäftigten und fiel im August auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung im August 2021.

Die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland sind düster. Die deutsche Wirtschaft ist drei Viertel in Folge nicht gewachsen. In der Unternehmenslandschaft hat bislang vor allem die Großindustrie große Angst vor öffentlicher Kontrolle.

Mittlerweile zeigt sich jedoch, dass es vor allem kleine Unternehmen sind, die vom wirtschaftlichen Abschwung besonders stark betroffen sind. Auch der Ifo-Index für die Gesamtwirtschaft ist stetig rückläufig. Allerdings nicht so stark wie bei kleinen Unternehmen, der Abstand ist im vergangenen Monat noch einmal größer geworden. „Insbesondere die Unzufriedenheit mit dem laufenden Geschäft hat im Vergleich zum Juli deutlich zugenommen“, sagte Ifo-Ökonomin Katrin Demmelhuber.

Obwohl größere Industrieunternehmen traditionell einen großen Anteil an der deutschen Wertschöpfung ausmachen, ist der Indikator für kleine Unternehmen besonders wichtig. Denn sie machen den Großteil der deutschen Wirtschaft aus.

Das Statistische Bundesamt zählte im Jahr 2020 gut 2,5 Millionen Unternehmen in Deutschland. Mehr als zwei Millionen davon gelten als Kleinstunternehmen, hatten also maximal neun Mitarbeiter. Es gab nur 15.000 große Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro.

Wirtschaftslage: Schlechte Stimmung bei Selbstständigen

Nachfrageseitig hat die Branche aufgrund des in der Corona-Zeit entstandenen Auftragsstaus weiterhin nur geringe Probleme. Kleinere Unternehmen und Selbstständige geraten hingegen aufgrund mangelnder Nachfrage zunehmend in Schwierigkeiten.

Vor allem Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern berichten von schlechten Zukunftsaussichten. (Foto: dpa) Bäckerei in Hessen

Der Bäcker oder der Fitnesstrainer leben von den direkten, kurzfristigen Konsumentscheidungen ihrer Kunden. Doch angesichts der hohen Inflation sparen viele Menschen. „Die Auftragslage ist einfach zu dünn, um die steigenden Kosten zu kompensieren“, sagt Matthias Henze, Chef des auf Kleinunternehmen und Selbstständige spezialisierten IT-Dienstleisters Jimdo.

Die politische Reaktion darauf ist besonders kompliziert, da Verbrauchersparsamkeit in gewissem Maße gewollt ist. Zur Bekämpfung der Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) in den letzten Monaten die Zinsen in Rekordtempo angehoben. Dies geschieht vor allem durch weniger privaten Konsum.

Ein Hoffnungsschimmer im neuen Jimdo-Ifo-Index sind die Geschäftserwartungen von Kleinunternehmen und Selbstständigen. Diese blieben im August in etwa konstant, wenn auch auf äußerst niedrigem Niveau.

Die Umfrage wurde jedoch vor dem vergangenen Donnerstag abgeschlossen. Die EZB hat die Leitzinsen erneut angehoben – was die Erwartungen kleiner Unternehmen weiter dämpfen dürfte.

Der Mangel an Arbeitskräften wird zunehmend auch für kleine Unternehmen, unter denen es viele Freiberufler gibt, zum Problem. In den Teams von rund 1,47 Millionen selbstständigen Freiberuflern fehlen 346.000 Fachkräfte und über 30 Prozent der Ausbildungsstellen in den freien Berufen sind unbesetzt, erklärt Peter Klotzki, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Freiberufler (BFB). ).

Bürokratieabbau als „oberste Priorität“

Deshalb besteht Einigkeit darüber, dass die Kleinen nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Direkte Hilfen, wie sie sich die Industrie mit dem Überbrückungsstrompreis wünscht, sind für kleine Unternehmen allerdings kaum vorstellbar. Es müssen andere Wege gefunden werden.

„Oberste Priorität hat sicherlich der Abbau von Bürokratie, denn gerade kleine und mittelständische Unternehmen leiden darunter“, sagt der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum. Darauf weist auch Klotzki hin: „In einer solchen Situation wirkt die immer weiter zunehmende Bürokratie umso demotivierender.“

Dies hat auch die Bundesregierung erkannt. Das Wirtschaftsministerium arbeitet an einem Basisregister für Verwaltungsakten. Die stark fragmentierte Registerlandschaft in Deutschland ist bislang kaum vernetzt und wenig digitalisiert. Viele Unternehmen lassen ihre Daten derzeit in mehreren Registern parallel erfassen. Dies führt zu Duplikaten von Nachrichten und Abfragen.

Ein Basisregister soll das ändern. Zukünftig werden darin Stammdaten aller Unternehmen in Deutschland gespeichert. Das Wirtschaftsministerium schätzt die möglichen Entlastungen für Unternehmen auf einen dreistelligen Millionenbetrag.

Weitere Schritte sollen folgen, etwa die Aufhebung der Meldepflichten. Ende August hat die Bundesregierung in ihrer Kabinettssitzung in Meseberg einen Entwurf für ein neues Bürokratieentlastungsgesetz vorgelegt. Vor allem kleine Unternehmen haben große Hoffnung.

Kleine Unternehmen machen den Großteil der deutschen Wirtschaft aus. (Foto: Stone/Getty Images)

Selbstständige an ihren Schreibtischen

Allerdings befürchtet BFB-Geschäftsführer Klotzki: „Während sich einzelne Bundesressorts mit dem Wert der Selbstständigkeit befassen und versuchen, die Bedingungen dafür zu verbessern, steht dem auch der Wunsch entgegen, mehr staatliche Aufgaben zu erfüllen.“

Steuererleichterungen sind für kleine Unternehmen wahrscheinlich wirkungslos

Die weitere Hoffnung kleiner Unternehmen liegt in Steuererleichterungen. Allerdings dürfte das ebenfalls in Meseberg verabschiedete „Wachstumschancengesetz“ den kleinsten Unternehmen kaum Vorteile bringen. Jimdo-Chef Henze sagt: „Das Wachstumschancengesetz hilft Selbstständigen und Kleinunternehmen nur bedingt und wird daher nicht zu einer Trendwende führen.“

Dies kann mitunter auf bürokratische Probleme mit der im Gesetz zentralen Investitionsprämie zurückzuführen sein. Grundsätzlich sei dies „ein gutes Instrument, weil es sich an Unternehmen jeder Größe richtet“, lobt Ökonom Südekum.

In der Kabinettsfassung des Gesetzes heißt es jedoch, dass zuvor eine Studie über die Energieeinsparung der Investition erforderlich ist, damit Unternehmen den Bonus in Anspruch nehmen können. Darüber hinaus sollte die Investition mindestens 10.000 Euro betragen. Dies sei für kleine Unternehmen „nicht machbar“, erklärten die acht führenden deutschen Wirtschaftsverbände in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Dieser Artikel wurde am 15. August 2023 veröffentlicht. Er wurde erneut überprüft und mit einigen Anpassungen aktualisiert.