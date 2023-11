Besitzer von Bestattungsunternehmen in Colorado wegen „Missbrauchs von Leichen“ und Urkundenfälschung verhaftet: NPR

Die Besitzer eines Bestattungsunternehmens in Colorado wurden am Mittwoch verhaftet, nachdem in ihrer Einrichtung fast 200 verwesende Leichen unsachgemäß gelagert aufgefunden wurden.

Jon und Carie Hallford, die Besitzer des Return to Nature Funeral Home, wurden wegen vier Straftaten festgenommen, darunter: Missbrauch einer Leiche, Diebstahl, Geldwäsche und Fälschung, heißt es in einer Erklärung des Bezirksstaatsanwalts für Colorados 4. Gerichtsbezirk.

Das Paar wurde ohne Zwischenfälle in Gewahrsam genommen, in Waggoner, Oklahoma. Beide werden durch Anleihen in Höhe von 2 Millionen US-Dollar gehalten.

Die eidesstattliche Erklärung zur wahrscheinlichen Ursache wurde versiegelt, aber Bezirksstaatsanwalt Michael Allen sagte, dass er einer späteren Veröffentlichung nicht widersprechen werde.

„Ich möchte Sie warnen, die in dieser eidesstattlichen Erklärung enthaltenen Informationen sind absolut schockierend“, sagte er Reportern auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Im Laufe der Ermittlungen können Staatsanwälte weitere Anklagen erheben.

Die Polizei durchsuchte am 3. Oktober erstmals das Bestattungsunternehmen, das etwa 30 Meilen südlich von Colorado Springs in der Stadt Penrose liegt, nachdem sie einen Bericht über einen „abscheulichen Geruch“ aus dem Gebäude erhalten hatte.

Was sie darin fanden, war „schrecklich“, so der Sheriff des Fremont County, Allen Cooper, der sich während einer Pressekonferenz zu den Ermittlungen am 6. Oktober weigerte, näher darauf einzugehen.

Laut seiner Website bietet Return to Nature umweltfreundliche und natürliche Bestattungsdienste an, die es ermöglichen, Leichen unter der Erde zu zersetzen, ohne dass Metallsärge oder Chemikalien zum Einsatz kommen.

Die Praxis ist im Bundesstaat Colorado legal, aber das Gesetz schreibt vor, dass Leichen, die nicht einbalsamiert sind, innerhalb von 24 Stunden nach dem Tod gekühlt werden müssen.

Der Gerichtsmediziner von Fremont County, Randy Keller, lehnte es letzten Monat ab, zu sagen, ob die bei Return to Nature entdeckten Überreste für eine natürliche Bestattung bestimmt waren, stellte jedoch fest, dass sie „unsachgemäß gelagert“ wurden.

Ursprünglich schätzten die Ermittler, dass sich in dem 2.500 Quadratmeter großen Gebäude etwa 115 Leichen befanden. Doch nachdem alle sterblichen Überreste zum Coroner-Büro des El Paso County transportiert worden waren, erhöhte man die Zahl zunächst auf 189, dann auf 190 Personen.

Der Prozess zur Identifizierung konkreter Opfer laufe noch, sagte Keller am Mittwoch. Insgesamt wurden 110 Personen anhand von Fingerabdrücken, Zahnakten oder medizinischer Hardware identifiziert. 25 Leichen wurden ihren Familien zurückgegeben.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Schauen Sie noch einmal vorbei, um Updates zu erhalten.