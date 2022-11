Besiegter Präsident bestreitet Wahl in Brasilien

Parteivorsitzender Valdemar Costa und ein von der Partei beauftragter Wirtschaftsprüfer sagten Reportern in Brasilia, dass ihre Auswertung ergab, dass alle Maschinen aus der Zeit vor 2020 – fast 280.000 von ihnen oder etwa 59 Prozent der Gesamtzahl, die bei der Stichwahl am 30. Oktober verwendet wurden – keine individuellen Identifikationsnummern hatten in internen Protokollen.

Keiner erklärte, wie sich dies auf die Wahlergebnisse ausgewirkt haben könnte, sagte jedoch, dass sie die Wahlbehörde aufforderten, alle auf diesen Maschinen abgegebenen Stimmen für ungültig zu erklären.

Die Beschwerde bezeichnete den Fehler als „irreparable Nichteinhaltung aufgrund einer Fehlfunktion“, was die Echtheit der Ergebnisse in Frage stellte.

Unmittelbar danach sagte Alexandre de Moraes, der der Wahlbehörde vorsteht, das Gericht werde die Beschwerde nicht prüfen, es sei denn, die Partei biete innerhalb von 24 Stunden einen neuen Bericht an, der die Ergebnisse der ersten Wahlrunde am 2. Oktober enthalten würde, in der die Liberalen Die Partei gewann in beiden Kongresshäusern mehr Sitze als jede andere.

Der Fehler war zuvor nicht bekannt, aber Experten sagten, dass er auch die Ergebnisse nicht beeinflusst. Laut Wilson Ruggiero, Professor für Computertechnik und digitale Systeme an der Polytechnischen Schule der Universität von Sao Paulo, kann jedes Wahlgerät durch andere Mittel wie seine Stadt und seinen Wahlbezirk immer noch leicht identifiziert werden.

Diego Aranha, außerordentlicher Professor für Systemsicherheit an der Universität Aarhus in Dänemark, der an offiziellen Sicherheitstests des brasilianischen Wahlsystems teilgenommen hat, stimmte zu.

„Es untergräbt in keiner Weise die Zuverlässigkeit oder Glaubwürdigkeit“, sagte Ruggiero gegenüber The Associated Press telefonisch. „Der entscheidende Punkt, der die Korrektheit garantiert, ist die digitale Signatur, die jedem Wahlgerät zugeordnet ist.“

Während die Maschinen keine individuellen Identifikationsnummern in ihren internen Protokollen haben, erscheinen diese Nummern auf gedruckten Quittungen, die die Summe aller für jeden Kandidaten abgegebenen Stimmen zeigen, sagte Aranha und fügte hinzu, dass der Fehler nur aufgrund der Bemühungen der Wahlmänner entdeckt wurde Befugnis, für mehr Transparenz zu sorgen.

Bolsonaros weniger als zwei Punkte Niederlage gegen da Silva am 30. Oktober war der engste Vorsprung seit Brasiliens Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1985. Der Präsident hat zwar nicht explizit ein Foul geschrien, aber er hat sich geweigert, eine Niederlage einzugestehen oder seinem Gegner zu gratulieren – und den Anhängern Raum gelassen, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Viele haben unerbittlich protestiert, Wahlbetrug behauptet und das Eingreifen der Streitkräfte gefordert.

Dutzende von Bolsonaro-Anhängern versammelten sich am Dienstag vor der Pressekonferenz, gekleidet in das Grün und Gelb der brasilianischen Flagge und sangen patriotische Lieder. Einige griffen Journalisten, die versuchten, den Veranstaltungsort zu betreten, verbal an und stießen sie.

Bolsonaro, dessen Kandidatur die lautstarke Unterstützung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hatte, behauptete mehr als ein Jahr lang, Brasiliens elektronisches Wahlsystem sei betrugsanfällig, ohne jemals Beweise vorzulegen.

Brasilien begann 1996 mit der Verwendung eines elektronischen Wahlsystems, und Wahlsicherheitsexperten halten solche Systeme für weniger sicher als handbeschriftete Papierstimmzettel, da sie keine überprüfbaren Papierspuren hinterlassen. Aber Brasiliens System wurde von nationalen und internationalen Experten genau unter die Lupe genommen, die nie Beweise dafür gefunden haben, dass es für Betrug missbraucht wird.

Der Präsident des Senats, Rodrigo Pacheco, sagte am Dienstagnachmittag, dass die Wahlergebnisse „unzweifelhaft“ seien.

Bolsonaro hat sich seit seiner Niederlage am 30. Oktober fast vollständig in der offiziellen Residenz zurückgezogen, was zu weit verbreiteten Spekulationen darüber führte, ob er niedergeschlagen ist oder plant, sich an die Macht zu klammern.

In einem Interview mit der Zeitung O Globo führte Vizepräsident Hamilton Mourão Bolsonaros Abwesenheit auf Erysipel zurück, eine Hautinfektion an seinen Beinen, die ihn daran hindere, Hosen zu tragen.

Aber sein Sohn Eduardo Bolsonaro, ein Bundesgesetzgeber, war direkter.

„Wir haben diesen Maschinen immer misstraut. … Wir wollen eine massive Prüfung“, sagte der jüngere Bolsonaro letzte Woche auf einer Konferenz in Mexiko-Stadt. „Es gibt sehr starke Beweise, um eine Untersuchung der Wahlen in Brasilien anzuordnen.“

Für ihre Prüfung beauftragte die Liberale Partei das Legal Vote Institute, eine Gruppe, die das derzeitige System kritisiert und sagte, sie verstoße gegen das Gesetz, indem sie es versäumte, eine digitale Aufzeichnung jeder einzelnen Stimme bereitzustellen.

In einem separaten Bericht, der Anfang dieses Monats vorgelegt wurde, sagte das brasilianische Militär, es gebe Mängel im Wahlsystem des Landes und schlug Verbesserungen vor, untermauerte jedoch nicht die Betrugsvorwürfe einiger Unterstützer Bolsonaros.

Analysten haben vermutet, dass die Streitkräfte, die eine Schlüsselkomponente von Bolsonaros Regierung waren, möglicherweise einen Anschein von Unsicherheit über die Angelegenheit bewahrt haben, um den Präsidenten nicht zu missfallen. In einer anschließenden Erklärung betonte das Verteidigungsministerium, es habe zwar keine Hinweise auf einen Betrug bei der Stimmenauszählung gefunden, könne diese Möglichkeit aber nicht ausschließen.