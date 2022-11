Beschlüsse des Bundestages: Wahlalter, Trinkwasser und Meldepflicht

Stand: 11.11.2022 10:28 Uhr

Der Bundestag hat mehrere Gesetze verabschiedet. Bei Europawahlen sinkt das Mindestalter auf 16 Jahre. Pflegekinder müssen sich nicht mehr an den Kosten ihrer Unterkunft beteiligen. Neu ist auch eine Meldepflicht für digitale Plattformen.

In einer knapp 17-stündigen Sitzung hat der Bundestag zahlreiche Gesetze verabschiedet und weitere Entscheidungen getroffen. Im Fokus der Öffentlichkeit standen insbesondere das Triagegesetz und zahlreiche Erleichterungen wie die Anhebung des Kindergeldes, die Einmalzahlung für Gas und Fernwärme im Dezember, die Wohngeldreform und die Anpassung des Steuersystems zur Abfederung der Kaltprogression . Zudem hat das Parlament in 431 Berliner Wahlkreisen für eine Wiederholung der Bundestagswahl 2021 gestimmt. Darüber hinaus gab es eine Reihe weiterer Beschlüsse mit zum Teil weitreichenden Auswirkungen.

Das Mindestalter für Europawahlen sinkt auf 16 Jahre

Wahl-Alter: Künftig sollen bereits 16- und 17-Jährige bei der Wahl zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sein. Die Regelung tritt bei der nächsten Europawahl 2024 in Kraft. Der Bundestag hat einem von der Koalition eingebrachten Gesetzentwurf zugestimmt, der das Mindestwahlalter bei Europawahlen von 18 auf 16 Jahre absenkt. Die bisherige Schwelle von 18 Jahren habe viele Menschen vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen, „die an zahlreichen Stellen der Gesellschaft Verantwortung übernehmen und sich in den politischen Prozess einbringen können und wollen“, heißt es im Gesetzestext.

In einigen Bundesländern gilt bereits das Mindestalter von 16 Jahren für Landtagswahlen und häufiger für Kommunalwahlen, für die Teilnahme an Bundestagswahlen muss man jedoch mindestens 18 Jahre alt sein. Bei den Beratungen im Bundestag verwiesen die Koalitionsfraktionen auf einen Beschluss des Europäischen Parlaments vom Mai, in dem eine Absenkung des Wahlalters bei Europawahlen auf 16 Jahre empfohlen wird. Ein aktuelles Zwischengutachten der Wahlrechtskommission kommt zu dem Ergebnis, dass gegen die Absenkung des Wahlalters keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen, CDU und CSU sowie die AfD das Vorhaben jedoch ablehnen.

Das Netz öffentlicher Trinkwasserbrunnen wächst

Trinkwasserbrunnen: Die Menschen in Deutschland sollen künftig besser über öffentliche Brunnen mit Trinkwasser versorgt werden. Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, das die Bereitstellung von Trinksystemen zur „Dienstleistung der Daseinsvorsorge“ erklärt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass weitere 15.000 öffentliche Trinkwasserbrunnen auf der Grundlage des Gesetzes gebaut werden – mit Gesamtkosten von rund 15 Millionen Euro. Die Brunnen sind auf öffentlichen Plätzen wie Parks, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen vorzusehen, soweit dies technisch machbar ist und die Bedürfnisse und örtlichen Gegebenheiten wie Klima und Geografie berücksichtigt werden.

Mit der neuen Verordnung setzt Deutschland die Anforderungen der EU-Trinkwasserrichtlinie um. Diese verpflichtet die Mitgliedsstaaten, den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu hochwertigem Trinkwasser im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Das jetzt vom Bundestag verabschiedete Gesetz muss noch vom Bundesrat gebilligt werden, bevor es in Kraft treten kann.

Pflegekinder müssen nicht mehr auf einen Teil ihres Einkommens verzichten

Pflegekinder: Die rund 250.000 Kinder und Jugendlichen, die in einer Pflegefamilie oder im betreuten Wohnen aufwachsen, sollen sich nicht mehr an den Kosten ihrer Unterkunft beteiligen müssen. Der Bundestag hat beschlossen, die sogenannte Kostendeckung abzuschaffen. Betroffene haben damit künftig Zugriff auf ihr gesamtes Einkommen.

Bisher müssen Jugendliche in der Kinder- und Jugendhilfe bis zu 25 Prozent ihres Einkommens an das Jugendamt abgeben, etwa wenn sie sich in einer Berufsausbildung befinden oder neben der Schule arbeiten. Die Regelung gilt entsprechend auch für alleinerziehende Mütter und Väter, die mit ihrem Kind in einer Wohneinrichtung leben. Diese Zuzahlungen werden nun durch die vom Bundestag beschlossene Reform abgeschafft. Nun ist die Zustimmung des Bundesrates erforderlich.

Neue Meldepflicht für digitale Plattformen

Meldepflicht: Betreiber digitaler Plattformen müssen künftig Informationen über die auf der Plattform tätigen Anbieter und die dort getätigten Transaktionen an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln. Der Bundestag hat diese neue Berichtspflicht beschlossen. Es ist Teil eines Gesetzes, das auch einen automatischen Informationsaustausch zwischen den EU-Staaten vorsieht, um auch ausländische Anbieter einzubeziehen. Die neue Verordnung setzt eine entsprechende EU-Richtlinie um.