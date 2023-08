GEine Woche nach dem heftigen Brand auf dem Autofrachter „Fremantle Highway“ gehen Experten davon aus, dass die Lage an Bord stabil genug für den Transport in den sicheren Hafen ist. Das Feuer sei erloschen, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde am Donnerstag. Es besteht aber weiterhin die Gefahr, dass es erneut zu Flammenaufflammen kommt. Der schwer beschädigte Frachter hat rund 1,6 Millionen Liter Schweröl und fast 3.800 Autos an Bord.

Seit dem Morgen wird der Frachter entlang der Wattenmeerküste nach Eemshaven geschleppt, rund 64 Kilometer vom vorherigen Ankerplatz vor der Insel Schiermonnikoog entfernt.

Das Schiff sei so stark beschädigt worden, dass der Transport aus Sicherheitsgründen nur „sehr langsam und vorsichtig“ erfolgen könne. Spezialisten an Bord würden ständig die Stabilität überprüfen. „Wir sind auf alles vorbereitet“, sagte Sprecher Edwin de Feijter. Begleitet wird der Transport von mehreren Schleppern und einem Spezialschiff, das im Notfall Öl räumen kann. Die Ankunft ist für den frühen Nachmittag geplant.

Das Bergungsunternehmen Boskalis hatte gewarnt, dass der Frachter bei dem zu erwartenden starken Nordwestwind nur schwer zu kontrollieren sei. Der Frachter kann im Hafen entladen werden. Der japanische Reeder entscheidet dann, ob das Schiff verschrottet oder repariert wird.





Der „Fremantle Highway“ war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als vor einer Woche ein Feuer ausbrach. Brandquelle war vermutlich die Batterie eines Elektroautos. Aber das ist noch nicht bestätigt. Ein Mann aus Indien war bei der Evakuierung des Schiffes ums Leben gekommen. Die restlichen 22 Besatzungsmitglieder wurden gerettet.