Berufswahl: Warum junge Menschen in die Pflege gehen

Stand: 16.10.2022 09:12 Uhr

Krankenschwestern arbeiten hart und sind unterbezahlt, sagen sie. Dennoch zählte die Branche 2021 mehr Auszubildende als im Vorjahr. Was sind die Motive der Young Professionals – und welche Erfahrungen haben sie?

Von Susanna Zdrzalek, WDR

Alexa Schumann dachte, sie wüsste, was sie erwartet, als sie sich für ein Krankenpflegestudium entschied. Die 25-Jährige war bereits hauptberuflich im Hotelmanagement auf einer Ferieninsel tätig, als die Pandemie 2020 die Branche lahmlegte. Sie suchte nach einer Alternative und entschied sich für einen Wechsel: in den Beruf der Krankenschwester. „Ich habe mich bewusst für einen systemrelevanten Beruf entschieden. Und weil ich immer wieder vom Pflegenotstand hörte, dachte ich: Da werden Leute gesucht.“



WDR-Logo Susanna Zdrzalek



Mehrere Familienmitglieder arbeiteten in der Pflege, Schumann habe eine ungefähre Vorstellung davon gehabt, was sie erwartet, sagt sie. „Mir war klar, dass es ein körperlich und geistig anstrengender Job mit flexiblen Arbeitszeiten ist. Aber die Realität hätte ich mir nicht träumen lassen.“

Ein verklärtes Bild des Arbeitsalltags

Auch für Lena Wahlen aus Köln war der Beruf der Krankenschwester eigentlich die zweite Wahl. Weil ihr Abitur-Durchschnitt für das Lehramt an der Grundschule nicht gut genug war, entschied sie sich 2013 für eine Ausbildung zur Krankenschwester. „Ich wollte etwas im sozialen Bereich machen, etwas, das die Gesellschaft bereichert“, sagt der 28-Jährige. Ihr Bild vom Arbeitsalltag wurde jedoch völlig verklärt.

„Nach nur wenigen Monaten rief ich meine Mutter an und sagte ihr, dass ich aufhören würde.“ Damals starb eine Patientin auf ihrer Station, die sie dann gemeinsam mit einer Kollegin pflegte und wusch. „Wir haben einem Menschen praktisch die letzte Ehre erwiesen. Und was mich so schockiert hat, war, dass wir uns buchstäblich reinquetschen mussten und nur zehn Minuten Zeit hatten.“

„Wir steuern auf eine Katastrophe zu“

Edith Kühnle kennt viele solcher Geschichten. Sie leitet den Bonner Verband der Pflege- und Gesundheitsberufe, der unter anderem eine Krankenpflegeschule betreibt. Die Rahmenbedingungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind für die Auszubildenden besonders herausfordernd. „Es gibt zu wenig Personal. Dadurch bekommen die Studierenden oft nicht die praktische Anleitung, die sie brauchen“, sagt Kühnle. Viele Auszubildende sind frustriert, weil sie den Pflegealltag nicht so gestalten können, wie sie es gelernt haben. „Man sagt mir: Wir haben uns bewusst für diesen Job entschieden, aber…“

Sie fordert von der Politik einen „Triple-Boom“ für die Pflege: ein spezielles Investitionsprogramm, das es Einrichtungen ermögliche, Menschen gut auszubilden und später als Fachkräfte zu halten. Ideen gibt es viele: 4000 Euro als Einstiegsgehalt, Steuererleichterungen für Pflegekräfte oder eine Vollzeitwoche, die nur 35 Stunden zu entlasten hat. „Aus meiner Sicht steuern wir auf eine Katastrophe zu“, sagt Kühnle. „Ich weiß nicht, wer sich in 20 Jahren um uns kümmern wird.“

Viele brechen ab

Im Jahr 2021 haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 61.458 Menschen eine Ausbildung zur Pflegekraft begonnen. Das waren sieben Prozent mehr als 2020. Auf der Website des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden die Daten wie folgt interpretiert: „Die Zahlen zeigen, dass die neuen Pflegeausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz attraktiv sind und dass die Maßnahmen der Pflegeausbildungsoffensive greifen .

Allerdings schließt nicht jeder seine Ausbildung ab. Andere verlassen den Job später. Azubi Schumann hat 2020 angefangen und berichtet, dass die Hälfte ihrer Klasse bereits abgebrochen hat. Schwester Wahlen sagt, dass es in ihrer Klasse viele Abiturienten gab, die ihren Numerus Clausus für das Medizinstudium verbessern und nicht dauerhaft in der Pflege bleiben wollten.

Kämpfen Sie für bessere Arbeitsbedingungen

Trotz allem machen Schumann und Wahlen weiter. Jeder hat seinen eigenen Weg gefunden, mit dem System umzugehen. Schumann ist gewerkschaftlich aktiv und beteiligte sich an einem Streik an den Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen für mehr Entlastung. „Ich bin ein Kämpfer und will das Gesundheitssystem durch Arbeitskämpfe und politische Aufmerksamkeit verändern. Deshalb gebe ich nicht auf und ziehe es durch.“

Wahlen wechselte vom Schichtdienst auf der Station in den sogenannten Funktionsdienst. Nach ein paar Jahren im Job bemerkte sie, dass ihre Gesundheit und ihr soziales Leben darunter litten. Gerne, sagt Wahlen, hätte sie Kurzarbeit gehabt. Bei einem Nettoeinkommen von 1800 Euro im Monat in den ersten beiden Berufsjahren war dies jedoch finanziell nicht möglich. Sie möchte einen akademischen Abschluss im Pflegeberuf machen, die Möglichkeit sich als Pflegefachfrau zu spezialisieren, um mehr Verantwortung übernehmen und mehr verdienen zu können.

„Es ist ein toller Job, technisch interessant und man wächst auch als Mensch.“ Das, sagt Wahlen, sei der einzige Grund, warum sie nie aufgehört habe.