Berufshoroskop heute für den 08.11.2023: Für diese Sonnenzeichen ist Erfolg vorhersehbar | Astrologie

Widder: Achten Sie darauf, dass ein Kollege Sie an Ihrem Arbeitsplatz schlecht redet. Möglicherweise sehen Sie heute alle Beweise dafür, dass sie Gerüchte verbreiten, um Sie vor Ihrem Chef zu diskreditieren. Es ist nie eine gute Idee, die Wut zu verlieren. Stattdessen müssen Sie Ihre Zuverlässigkeit und Ihren Wert unter Beweis stellen, indem Sie Ihre Arbeit mit Hingabe und Engagement erledigen. Ihre Arbeit wird für Sie sprechen, also lassen Sie sich nicht von Negativität ablenken.

Stier: Obwohl Sie in Ihrem Beruf erfolgreich sind, kann es bei Ihnen zu Langeweile bei der Arbeit kommen. Möglicherweise fühlen Sie sich jetzt unwohl und zweifeln an Ihrem Wert und dem Wissen, das Sie besitzen. Es wäre für Sie nicht vernünftig, daran zu denken, Ihre Arbeit aufzugeben. Es ist normal, sich so zu fühlen, aber vermeiden Sie es, heute wichtige Karriereentscheidungen zu treffen. Jemand könnte auch Ihr Feuer anheizen und Sie dazu auffordern, Ihren Job aufzugeben. Tappen Sie nicht in diese Falle.

Zwillinge: Wenn Sie sich bemühen, so hart zu arbeiten, werden Ihre Bemühungen belohnt. Achten Sie also auf Ihre Verpflichtungen und Aufgaben und erledigen Sie diese aufrichtig. Sie können für jede Fahrlässigkeit Ihrerseits haftbar gemacht werden. Das Durchhaltevermögen der Arbeitssuchenden wird sich heute auszahlen. Sie können mit positiven Nachrichten rechnen, da Sie schon seit einiger Zeit darauf warten, Ihren Wunschjob zu bekommen. Ihre kontinuierliche Suche nach Perspektiven und Jobs hat Ihren Ehrgeiz nach und nach erfüllt.

Krebs: Ein Kollege prahlt möglicherweise mit seinen Leistungen am Arbeitsplatz. Sie wollen, dass du dich deswegen schrecklich fühlst; Versuchen Sie, nicht darauf zu achten. Sie haben den Weg dorthin geebnet, wo Sie jetzt sind. Denken Sie also nicht an Vergleiche. Personen, die mit ihrem aktuellen Job unzufrieden sind, sollten sich nach anderen Beschäftigungsmöglichkeiten umsehen. Möglicherweise finden Sie zunächst keine guten Möglichkeiten, aber lassen Sie sich dadurch nicht von Ihrer Suche abhalten.

Löwe: Ihr Job scheint stagniert zu haben und Sie könnten sich in einer niedergeschlagenen Stimmung befinden. Aber ein Jobwechsel ist derzeit möglicherweise nicht die richtige Vorgehensweise. Beharrlichkeit zahlt sich immer aus, also geben Sie sich weiter Mühe. Die Teilnahme an diesem Kurs ist unbedingt erforderlich, da Sie durch das Sammeln von Erfahrung Ihr Portfolio erweitern können. Möglicherweise erweitern Sie auch Ihr berufliches Netzwerk, während Sie in diesem Job bleiben. Lediglich ein wenig Geduld und Durchhaltevermögen sind gefragt.

Jungfrau: Möglicherweise stottern Sie oder platzen Sie mit etwas über jemand anderen heraus, das ihn heute in eine riskante Situation bringt. Dies kann Ihrem Wachstum schaden und Ihren Ruf schädigen. Möglicherweise geben Sie unwissentlich Ihre Geheimnisse preis, die mit dem Leben einer anderen Person verbunden sind. Vermeiden Sie es daher, heute zu viel mit Ihren Kollegen zu interagieren. Erledigen Sie einfach Ihre Arbeit, ohne sich auf Klatsch und Gespräche einzulassen, die riskant erscheinen könnten.

Waage: Ihre Karriereplanung verwirrt Sie mehr als sonst. Sie können sich nicht auf die Berufswahl konzentrieren, da Sie Ihre Interessen noch nicht festgelegt haben. Es empfiehlt sich, einen Experten oder Berufsberater zu konsultieren. Ihre Anleitung wird Ihnen Zeit sparen und die Verwirrung wird sich nach und nach legen. Lassen Sie sich also nicht in die Irre führen und lassen Sie sich noch heute von einem Karrierecoach beraten.

Skorpion: Ihre Bemühungen werden bei jeder Aufgabe, die Sie heute übernehmen, mit Erfolg belohnt. Sie schließen heute einen wichtigen Vertrag mit einem Kunden ab und beginnen so erfolgreich in den Tag. Der Tag eignet sich auch, um mit Ihren Vorgesetzten ein Gespräch über die Übernahme zusätzlicher Aufgaben zu beginnen, wenn Sie eine Beförderung anstreben. Sie müssen alle Ihre Anstrengungen darauf konzentrieren, das Beste aus dieser Chance zu machen. Für Berufseinsteiger stehen gute Nachrichten in den Sternen.

Schütze: Heutzutage besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie den Job wechseln oder den Verlauf Ihrer Karriere ändern. Etwas, das Sie bisher nur als Zeitvertreib betrachtet haben, könnte irgendwann zu einer Einnahmequelle werden. Vielleicht denken Sie darüber nach, Ihren Job zu kündigen, um einen großen Teil Ihrer Zeit diesem Thema zu widmen. Auch wenn es zunächst beängstigend erscheinen mag, werden die Ergebnisse ermutigend sein. Es kann einige Zeit dauern, aber Sie werden anfangen, Geld zu verdienen.

Steinbock: Seien Sie bei der Arbeit nicht zu streng mit sich selbst; Du gibst bereits dein Maximum. Atmen Sie ein paar Mal tief durch, denn Stress hilft Ihnen nicht und kann Ihrem Job schaden. Wenn Sie Ihr volles Potenzial ausschöpfen möchten, sollten Sie eine kurze Pause einlegen, um neue Energie zu tanken. Einige Personen müssen möglicherweise aufgrund beruflicher Verpflichtungen ins Ausland reisen. Möglicherweise haben Sie auch die Möglichkeit, dorthin zu ziehen, aber denken Sie sorgfältig darüber nach.

Wassermann: Anstatt Ihre Gefühle für sich zu behalten, sprechen Sie mit der Person, mit der Sie bei der Arbeit Probleme haben. Man weiß nie; Sie könnten am Ende die Dinge mit ihnen klären. Möglicherweise haben Sie einen Rückstand an unerledigten Aufgaben. Machen Sie es rechtzeitig, damit Sie am Wochenende entspannen können. Besprechen Sie Ihre Arbeitsbelastung mit Ihrem Vorgesetzten, wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Ihre Situation wird sich verbessern, wenn Sie sich rechtzeitig zu Wort melden.

Fische: Wenn Sie einen systematischen Arbeitsprozess haben, weichen Sie davon nicht ab. Lassen Sie sich von Ihren Kollegen nicht beraten, da dies Ihre Arbeitsweise beeinträchtigen könnte. Ihr Rat kann Ihre Situation verschlimmern. Heute werden Sie auch auf viele Dinge stoßen, die Ihnen beruflich nützlich sein könnten. Wenn Sie gerade einen neuen Job begonnen haben, achten Sie darauf, dass Sie auf Hochtouren arbeiten, damit Ihr Vorgesetzter Ihre Führungsqualitäten bemerkt.

———————-

Neeraj Dhankher

(Vedischer Astrologe, Gründer – Astro Zindagi)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

URL: www.astrozindagi.in

Kontakt: Noida: +919910094779

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}