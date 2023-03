Senator Bernie Sanders maakt zijn dreigement met een dagvaarding waar Starbucks CEO Howard Schultz over wat Sanders vakbondsbrekende activiteiten in de coffeeshops van het bedrijf noemt.

Sanders zei woensdag dat de commissie Gezondheid, Onderwijs, Arbeid en Pensioenen van de Senaat op 8 maart zal stemmen over het al dan niet uitvaardigen van een dagvaarding voor Schultz, die eerder weigerde voor de commissie te verschijnen.

Sanders zei in een verklaring dat Schultz ontmoetings- en documentverzoeken heeft afgewezen en weigerde vragen van hem en zijn collega-senatoren te beantwoorden.

“Helaas heeft meneer Schultz ons geen andere keuze gegeven dan hem te dagvaarden”, zei Sanders in een verklaring.

Een vertegenwoordiger van Starbucks reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van CNBC.

De HELP-commissie had oorspronkelijk een hoorzitting gepland voor 9 maart over de manier waarop de koffieketen omging met de vakbondsdruk van de barista’s en nodigde Schultz uit om te getuigen.

De algemeen raadsman van Starbucks, Zabrina Jenkins, schreef echter in een door CNBC ingeziene brief dat, aangezien Schultz in maart aftreedt als interim-CEO, het logischer is dat een andere senior leider met doorlopende verantwoordelijkheden getuigt. In plaats daarvan stelde het bedrijf Chief Public Affairs Officer AJ Jones II voor als de beste persoon om de commissie toe te spreken.

In reactie hierop liet Sanders, die de Senaatscommissie voorzit, doorschemeren dat wetgevers Schultz zouden kunnen dwingen te verschijnen door een dagvaarding uit te vaardigen.

Volgens FactSet bezit Schultz 1,9% van de aandelen van Starbucks. De marktwaarde van het bedrijf bedraagt ​​ongeveer 124,6 miljard dollar.

Volgens een telling van de National Labour Relations Board hebben bijna 290 Starbucks-cafés in de VS die eigendom zijn van het bedrijf, medio februari gestemd voor vakbondslidmaatschap. Schultz heeft zich agressief verzet tegen de vakbond en werknemers hebben het bedrijf ervan beschuldigd de federale arbeidswetgeving te hebben overtreden, wat heeft geleid tot kritiek van sympathieke wetgevers zoals Sanders.

De beschuldigingen van vakbondsfraude hebben de reputatie van Starbucks als vooruitstrevende werkgever geschaad, hoewel ze de omzet van het bedrijf in de VS niet lijken te hebben geschaad. De keten rapporteerde een omzetgroei van 10% in de VS in het laatste kwartaal, gestimuleerd door een sterke vraag tijdens de feestdagen.