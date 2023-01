Bernice Kirkus-Stipendium für Schüler der Indian Creek High School – Shaw Local

SYCAMORE – Bewerbungen für Stipendien der Bernice Kirkus Scholarship Foundation sind verfügbar.

Laut einer Pressemitteilung werden die Stipendien für das akademische Jahr 2023-2024 verfügbar sein.

Die Stipendien stehen Absolventen der Indian Creek High School zur Verfügung, die zur Immatrikulation zugelassen oder derzeit in Vollzeit an einem ordnungsgemäß akkreditierten vierjährigen College oder einer Universität eingeschrieben sind und einen Bachelor-Abschluss in Pädagogik haben.

Antragsformulare sind über die Beratungsabteilung der Indian Creek High School erhältlich. Alle ausgefüllten Bewerbungsunterlagen und Begleitdokumente müssen bis spätestens Samstag, den 1. April, an die Old National Bank, 230 W. State St., Sycamore, geschickt oder dort abgegeben werden.

Für Informationen besuchen Sie die Beratungsabteilung der Indian Creek High School oder schreiben Sie an die Bernice Kirkus Scholarship Foundation, c/o Old National Bank.