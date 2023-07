Ein Bericht des Correctional Service of Canada bietet neue Details über Paul Bernardos Leben hinter Gittern – und was zu der umstrittenen Entscheidung führte, einen der berüchtigtsten Mörder Kanadas in ein Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe zu verlegen.

Anne Kelly, Leiterin des Correctional Service of Canada (CSC), veröffentlichte diese Woche den Bericht eines Überprüfungsausschusses, in dem die Verlegung des Gefängnisses detailliert beschrieben wird, was große öffentliche Empörung auslöste.

Die Überprüfung kam zu dem Schluss, dass CSC sich bei der Überstellung von Bernardo an die Regeln hielt, meinte jedoch, dass mehr für die Familien der Opfer hätte getan werden können, die sich durch den Umzug schockiert und betrogen fühlten. Ein Anwalt der Familien fordert weiterhin, Bernardo in den Hochsicherheitsbereich zurückzuschicken.

Bernardo, ein ausgewiesener gefährlicher Straftäter, verbüßt ​​eine lebenslange Haftstrafe, weil er Anfang der 1990er Jahre Kristen French und Leslie Mahaffy entführt, gefoltert und getötet hat. Er wurde außerdem des Totschlags und der sexuellen Nötigung seiner 15-jährigen Schwägerin Tammy Homolka für schuldig befunden.

Kanadas Datenschutzbeauftragter wog das Interesse der Öffentlichkeit gegen Bernardos Datenschutzrechte ab und erlaubte in einem seltenen Schritt die Veröffentlichung neuer persönlicher Informationen zu seinem Fall.

Das verrät der 85-seitige Bericht über Bernardos 28 Jahre Gefängnis.

Empfehlung für mittlere Sicherheit seit 23 Jahren außer Kraft gesetzt

Bernardos Sicherheitsniveau wurde zwischen 1999 und 2022 14 Mal bewertet. Eines der Instrumente, mit denen das Strafvollzugssystem feststellt, ob sich ein Insasse im richtigen Gefängnis befindet, ist die „Skala zur Neuklassifizierung der Sicherheit“.

Seit 1999 ergab diese Skala einen Wert, der die Einstufung von Bernardo als mittlere Sicherheit empfahl. Diese Empfehlung wurde im Laufe von 23 Jahren 13 Mal außer Kraft gesetzt, sodass Bernardo in einem Hochsicherheitsgefängnis festgehalten wurde.

Der Grund dafür, dass Bernardo die größtmögliche Sicherheit gewährleistete, war seine persönliche Sicherheit. Bernardo benötige „erhebliche Sicherheitsmaßnahmen und Bewegungseinschränkungen“, heißt es im Bericht des Prüfungsausschusses.

Dem Bericht zufolge galt Bernardo als „gefährdeter Häftling“, als er 1995 zum ersten Mal in das Gefängnis von Kingston gebracht wurde, und er wurde 18 Jahre lang unfreiwillig isoliert, bis das Gefängnis geschlossen wurde.

Ein stark redigierter Anhang von Bernardos institutioneller Chronologie legt nahe, dass er zwischen 1995 und 2019 das „Opfer“ von einem Dutzend Vorfällen war.

Er wurde im Gefängnis als „Konformist“ eingestuft. Das bedeute, dass er „Opfer versuchter und tatsächlicher Übergriffe geworden ist, aber keine Gewalt gegen andere Straftäter oder Mitarbeiter ausgeübt hat“, heißt es in dem Bericht.

Im Laufe der Jahrzehnte wurden in Bernardos Zellen dreimal unerlaubte Gegenstände oder Schmuggelware gefunden.

1995 wurde in seiner Zelle eine Rasierklinge gefunden, als er im Gefängnis von Kingston in Einzelhaft saß. Nachdem 2018 in seiner Zelle im Millhaven Institution eine Waffe gefunden worden war, wurde Anklage erhoben und später zurückgezogen.

Bernardo hat neun Vorfälle im Gefängnis angestiftet

Aufzeichnungen zeigen, dass Bernardo in den letzten zwei Jahrzehnten hinter Gittern neun Vorfälle angestiftet hatte. Gegen ihn wurden neun institutionelle Anklagen erhoben und 1999 wurde er viermal wegen Verstößen gegen die Regeln für schuldig befunden.

Zu den dokumentierten Vorfällen gehören eine geringfügige Störung, die dazu führte, dass Insassen Tabletts warfen, Drohungen im Jahr 1998 aussprachen und die Beteiligung an einer Konfrontation zwischen zwei Straftätern im Jahr 2006.

Als Bernardo letztes Jahr eine Verlegung ins Gefängnis beantragte, sagte sein Fallmanagementteam, dass „er die meiste Zeit seiner Haftstrafe ohne Zwischenfälle geblieben sei, wobei die letzten festgestellten Bedenken vor vier Jahren im Dezember 2018 auftraten, als er mit dem Personal streitlustig war und sich weigerte, in seine Zelle zurückzukehren“, heißt es im Bericht des Überprüfungsausschusses.

Der Psychologe kam zu dem Schluss, dass weiterhin problematische Verhaltensweisen bestehen

Die Ergebnisse von Bernardos Bewertung auf der „Skala für schweren sexuellen Sadismus“ – einem von Gefängnisbeamten verwendeten Screening-Gerät – werden aus dem Bericht des Prüfungsausschusses gestrichen.

In dem Bericht heißt es zwar, ein Psychologe sei zu dem Schluss gekommen, dass Bernardo an „Programmen im Zusammenhang mit Straftaten“ teilgenommen habe, aber weiterhin problematische Einstellungen und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Straftaten an den Tag gelegt habe … Er zeige weiterhin Bedürfnisse in den relevantesten Bereichen.

Der Bericht zitiert eine Reihe von Tests, die im Jahr 2023 durchgeführt wurden und zu dem Schluss kamen, dass Bernardo „mehrere Reaktionsprobleme“ habe, und warnte davor, dass Verbesserungen „zeitweilig“ blieben.

Dem Bericht zufolge zeige Bernardo ein geringes Potenzial für eine Wiedereingliederung außerhalb des Gefängnissystems und übernehme möglicherweise nicht die volle Verantwortung für seine Taten. Andere Tests ergaben, dass er mit seinem Strafvollzugsplan beschäftigt war und seine Motivation als „mittel“ eingestuft wurde.

Eine Ehegattenrisikobewertung aus dem Jahr 2014 ergab, dass bei Bernardo ein „hohes Risiko für Gewalt gegenüber einem Partner und ein mäßiges Risiko für Gewalt gegenüber anderen“ besteht.

Die entscheidende Änderung, die dazu führte, dass Bernardo in ein Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe verlegt wurde, fand vor einem Jahr statt, stellte das Überprüfungskomitee fest. Am 20. Juli 2022 sei Bernardo „vollständig integriert“ auf dem Gefängnisgelände mit einer größeren Gruppe von Straftätern, heißt es in dem Bericht.

Er habe sich in zwei Gruppen von 28 Straftätern und 10 Straftätern integriert, heißt es in dem Bericht. Das bedeutet, dass er zum ersten Mal in seiner Haft nicht allein, sondern mit allen Personen aus seinem Revier auf den Hof ging.

Im Bericht des Komitees heißt es, dass keine Sicherheitsbedenken festgestellt worden seien und Bernardo nicht beteiligt gewesen sei, als es zu Angriffen auf die Schießanlage kam.

Bernardos Transferantrag wurde letztes Jahr abgelehnt

Bernardo beantragte im Jahr 2022 eine Versetzung in die nahegelegene Bath Institution mittlerer Sicherheitsstufe in Ontario. Dieser Antrag wurde abgelehnt.

Bernardo wurde gesagt, dass das Gefängnis nicht geeignet sei, weil es keine abschließbaren Türen habe, gemeinsame Toiletten für Straftäter immer zugänglich seien und es eine hohe Anzahl gewalttätiger Insassen gebe, stellte das Überprüfungskomitee fest.

Bernardo wurde außerdem mitgeteilt, dass er nicht in ein anderes Gefängnis in Ontario verlegt werden könne, da sein Fall in der Provinz so berüchtigt sei.

Dann richtete er sein Augenmerk auf Quebec und stellte einen Antrag auf Verlegung in die La Macaza Institution. In dem Bericht des Prüfungsausschusses heißt es, dass das Gefängnis als „vereinbar“ erachtet wurde, da es in der Vergangenheit „sicher“ Straftäter festgehalten hatte, die wegen Sexualdelikten eine Strafe verbüßten.

Die Wachen erhielten keine Warnung über Bernardos Versetzung

Die Familien der Opfer wurden am Morgen von Bernardos Gefängnisverlegung am 29. Mai informiert. Die Überstellung erfolgte auf der Grundlage des „Need-to-know“-Prinzips, heißt es in dem Bericht des Überprüfungsausschusses.

„Es bestand ein erhöhtes Bedürfnis, wachsam zu sein“, weil Bernardos Fall so berüchtigt sei, heißt es im Bericht des Prüfungsausschusses.

Um die „Sicherheit der Begleitperson und des Täters“ zu gewährleisten, wurde dem Personal, das Bernardo transportierte, die Identität des Täters erst am Morgen der Überstellung mitgeteilt, heißt es in dem Bericht. Auch auf dem Weg nach Quebec gab es während der mehr als vierstündigen Fahrt keine Zwischenstopps.

Das gleiche Fluchtrisiko besteht in Gefängnissen mittlerer Sicherheitsstufe

Bernardos Verlegung ins Gefängnis „verschafft Bernardo keinen verbesserten Zugang zur Gemeinschaft“, heißt es im Bericht des Überprüfungsausschusses.

Wie ein Hochsicherheitsgefängnis sei La Macaza von einem hohen Stacheldrahtzaun umgeben und die Bewegungen der Insassen würden von bewaffneten Wachen überwacht, heißt es in dem Bericht. Kelly sagte, dass die Insassen von La Macaza den gleichen Zugang zu Besuchern, Bildung und Programmen hätten wie Insassen im Hochsicherheitsgefängnis.

Das Essen dort sei auch nicht besser, sagte Kelly. „Das Menü ist das gleiche, egal ob Sie auf Maximum, Mittel oder Minimum eingestellt sind“, sagte sie.

Experten sagen, Bernardo könnte mehr Zeit außerhalb seiner Zelle in La Macaza verbringen und spezielle Programme für Sexualstraftäter erhalten.

Die Rechte der Opfer könnten sich nach Bernardos Transfer verbessern

Der Untersuchungsausschuss kam zu dem Schluss, dass nichts den Correctional Service of Canada daran hinderte, mehr Informationen an die Familien der Opfer weiterzugeben. Es wurde empfohlen, einen Arbeitsausschuss einzurichten, um die Praktiken im Umgang mit Opfern und ihren Angehörigen zu verbessern.

Der Prüfungsausschuss kam zu dem Schluss, dass er hofft, dass der Correctional Service of Canada „Opferüberlegungen“ berücksichtigt, darunter „Höflichkeit, Mitgefühl und Respekt“.

Ein neues Ministertreffen Befehl Es wird erwartet, dass das am Donnerstag veröffentlichte Dokument auch die Chancen erhöht, dass die Familien der Opfer vor einer möglichen Überstellung gewarnt werden, damit sie ihre Aussagen über die Auswirkungen auf die Opfer aktualisieren können. Dies ist ein Schritt, den der Bundesombudsmann für Opfer von Straftaten seit seiner Eröffnung vor etwa 15 Jahren fordert.

