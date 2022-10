Bermuda-Meisterschaft: Seamus Power und Ben Griffin führen gleichauf in die Endrunde | Golf-News

Seamus Power aus Irland teilt sich die Führung mit dem Amerikaner Ben Griffin und geht in die Endrunde der Bermuda-Meisterschaft; Sehen Sie sich am Sonntag ab 17:30 Uhr Live-Action auf Sky Sports Golf an

Highlights von Tag 3 der Bermuda Championship auf dem Port Royal Golf Course.

Der Ire Seamus Power hatte am Samstag bei der Bermuda-Meisterschaft einen weiteren Sechser unter 65, um sich die Führung mit Ben Griffin zu teilen.

Der gebürtige Waterforder traf mit einigen späten Birdies für eine weitere Runde von Six-Under, um am Sonntag mit dem Amerikaner Ben Griffin mit 18 Under in die letzte Runde zu gehen.

Dem 35-jährigen Iren sind windige Bedingungen nicht fremd, da er in den letzten Jahren beim Turnier gespielt hat.

Er besiegelte seinen Platz an der Spitze des Bretts gegen Ende der dritten Runde, die mit vier Birdies in Folge begann.

Weitere Birdies folgten auf 11, 16 und 17, wobei ein Doppelbogey auf Par-3 13 der einzige Schönheitsfehler auf seiner Runde war.

„Ich wusste, dass ich vor 11 Birdies bekommen musste“, sagte Power. „Ich weiß nicht, wie bequem du dich fühlst, wenn du 16 bist und deinen Ball ins Meer zielen musst.“

Power hat einen PGA Tour-Sieg, die Barbasol Championship in Kentucky im letzten Jahr. Er würde nichts mehr lieben als einen Sieg für einen starken frühen Start in die PGA Tour und um sich seinen Platz bei The Masters zu sichern.

Griffin gab das Spiel vor ein paar Jahren auf, bevor er ein Comeback feierte

Griffin, der zuvor als Kreditsachbearbeiter gearbeitet hat, hat sich letztes Jahr seine volle Karte für die PGA Tour verdient.

„Es war wirklich surreal, das letzte Jahr und die zwei Monate, sich einfach auf dem Golfplatz wohl zu fühlen und einfach rauszugehen und zu versuchen, zu gewinnen“, sagte Griffin.

„Wenn du Mini-Tour-Events spielst und versuchst, unter die Top 10 zu kommen, nur um die Gewinnschwelle zu erreichen, nur genug Geld hast, um vielleicht an einem Montags-Qualifikationsspiel teilzunehmen, ist das nicht unbedingt das Einfachste.

„Jetzt, wo ich dieses bisschen Freiheit habe, kann ich rausgehen und einfach versuchen, Golfturniere zu gewinnen.“

Die Australier Aaron Baddeley und Kevin Yu aus Taipeh liegen mit 16-unter zwei Schläge zurück, während ein weiterer Amerikaner, Brian Gay, nach einem dritten 66 in Folge mit 15-unter allein auf dem fünften Platz liegt.

Der Spitzenreiter über Nacht, Ben Crane, kämpfte in Runde drei mit vier Birdies und sechs Bogeys in einem Two-over-73 und liegt jetzt auf dem neunten Platz, sechs Schläge hinter dem Tempo.

