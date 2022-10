Bermuda-Meisterschaft: Austin Smotherman und Harrison Endycott teilen sich die Führung nach der ersten Runde | Golf-Neuigkeiten

Der Inder Arjun Atwal liegt einen Schlag hinter den Spitzenreitern Smotherman und Endycott, in seinem ersten Wettkampfgolf seit drei Monaten seit dem Tod seines Vaters; „Ich habe einfach kein Golf gespielt und das Laufen vergessen. Ich bin also sehr froh, dass ich die 18 Löcher überstanden habe, und ich bin nicht so erschöpft.“





Er verließ Port Royal am Donnerstag mit einem Acht-unter-63-Wert, der ihn einen Schuss zurückließ.

Atwal hatte seit seiner Rückkehr aus Indien bis letzten Freitag keinerlei Golf gespielt, und der 49-Jährige war sich nicht sicher, wie er sich über 18 Löcher behaupten würde.

So wie es war, ist er in der Mischung, mit so idealen Torbedingungen, dass fast 75 Prozent des 132-köpfigen Feldes 70 knackten.

Niemand war mehr überrascht als Atwal, dessen einziger PGA Tour-Sieg bei der Wyndham Championship 2010 aufgrund einer Sponsorenbefreiung war.

Nicholas Lindheim zog sich mit einer Rückenverletzung zurück, bevor Atwal zum ersten Abschlag köpfte und prompt mit drei Birdies in Folge eröffnete.

„Ich habe nicht viel Golf gespielt. Ich habe meinen Vater vor ungefähr drei Monaten in Indien verloren, also bin ich dorthin gegangen“, sagte Atwal.

„Ich habe einfach kein Golf gespielt und das Gehen vergessen. Ich habe letzten Freitag in Isleworth 18 Löcher in einem Golfwagen gespielt, und es ist nicht dasselbe wie dieser Ort. Ich bin also sehr froh, dass ich die 18 Löcher überstanden habe und ich Ich bin nicht so abgenutzt.

„Ich nehme es für das, was es jetzt ist. Ich muss es niemandem beweisen. Ich habe hier gewonnen. Ich habe auf der European Tour, der Asian Tour gewonnen, und ich freue mich auf die 50. Tour im nächsten Jahr nach März.“

Smotherman beendete den FedEx Cup letztes Jahr als Rookie auf Platz 137, konnte aber seine volle Karte behalten, als er in die Top 125 vorrückte und alle Spieler zu LIV Golf überliefen.

Er machte sich auf großen Wind gefasst, ähnlich wie er es letzte Woche in Dallas für den Mitgliedsgast im Trinity Forest erlebt hatte. Nichts davon bekam er morgens ruhig, als er eine bogeyfreie Runde für seinen besten Score auf der PGA Tour hatte.

Der Australier Harrison Endycott ist auf Bermuda mit Smotherman gleichauf in Führung

Endycott schloss sich ihm am 62. an, obwohl es kein idealer Start war. Er eröffnete mit zwei Bogeys. Dafür hatte der Australier am Ende der Runde sieben Birdies und zwei Eagles zu büßen.

„Ich glaube nicht, dass wir hier ohne Wind zu viele Runden bekommen werden“, sagte Endycott.

Zu den vier Spielern, die mit 63 zu Atwal stoßen, gehört Adam Schenk, dessen Frau sagte, er habe am Montag seinen Flug verpasst, weil er seine Vereine zu Hause gelassen habe.

Sean O’Hair und Thomas Petry sind unter denen mit 64. Die Gruppe mit 65 bestand aus Irlands Seamus Power, der auf Platz 48 der ranghöchste Spieler in Port Royal ist.

