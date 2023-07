Berlin Pride, auch bekannt als Christopher Street Day (CSD), ist eine jährliche Feier der Liebe, Vielfalt und Akzeptanz innerhalb der schwulen, lesbischen, bisexuellen, transsexuellen, intersexuellen und queeren Community (LGBTIQ+).

Als eines der größten Pride-Events in Europa dreht sich bei Berlin Pride alles um die legendäre Pride Parade, zusammen mit unzähligen Straßenfesten, einem Pride Village, einer offiziellen Party und zahlreichen kulturellen und politischen Veranstaltungen. Das Hauptziel von Berlin Pride besteht darin, die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung der LGBTIQ+-Community und ihrer Unterstützer zu fördern und gleichzeitig die Liebe und den Stolz auf ihre Kultur zu feiern.

Berlin Pride-Themen für 2023

Während der CSD erneut in der deutschen Hauptstadt stattfindet, ist es ein guter Zeitpunkt, an die ersten LGBTIQ+-Demonstrationen zu denken, die in Greenwich Village, New York, stattfanden, um an die Unruhen im Stonewall Inn von 1969 gegen Polizeidiskriminierung zu erinnern. Obwohl in Berlin schon seit Jahrzehnten CSD- und Pride-Feierlichkeiten stattfinden, markiert 2023 das zweite Jahr des Pride-Monats.

Wie in den vergangenen Jahren werden die Organisatoren des Berlin Pride während des gesamten Wochenendfestivals diejenigen ins Rampenlicht rücken, die sich für die Gleichberechtigung der LGBTIQ+-Community einsetzen. In diesem Jahr gibt es mehrere Hauptthemen, nämlich: HIV / AIDS, Regenbogenfamilien, Kink & Fetisch und sicherere Räume für TIN / Bi+ / Poly.

Berlin-Pride-Kalender

Was 1979 zunächst als kleine Demonstration mit 400 Teilnehmern begann, hat sich zu einem regelrechten Festival entwickelt, das im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Besucher nach Berlin lockte. Der CSD erwartet, in diesem Jahr mindestens eine halbe Million Teilnehmer zum Festival begrüßen zu dürfen.

Berliner Pride-Parade

Die Hauptveranstaltung des Berlin Pride ist die Christopher Street Day Pride Parade, die am Samstag, 22. Juli, um 12 Uhr an der Ecke Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße beginnt und dann durch die Stadt führt.

Die Parade ist in Abschnitte unterteilt, wobei der vordere Abschnitt den Teilnehmern zu Fuß und „leiseren“ Fahrzeugen wie Fahrrädern, Kinderwagen oder Rikschas vorbehalten ist. Der zweite Teil des Paradezuges ist „lauten“ Fahrzeugen wie Motorrädern und Autos gewidmet. Der Umzug endet dann am Brandenburger Tor, wo ab 16 Uhr eine große Abschlusskundgebung stattfindet.

CSD-Pride-Finale

Nach dem Ende der Parade beginnt eine letzte Kundgebung am berühmten Brandenburger Tor (einem der vielen berühmten Denkmäler Deutschlands), wo im Rahmen des Pride Village zahlreiche Stände, Bühnen und Stände aufgebaut sind. Alle Teilnehmer und Besucher der Parade sind herzlich eingeladen, hier den Berlin Pride zu feiern, bei dem bis Mitternacht eine riesige Outdoor-Party stattfindet.

Berlin Pride Village

Als Dreh- und Angelpunkt der CSD-Finale-Party dient das Pride Village, das sich rund um das Brandenburger Tor erstreckt. Mit musikalischer Unterhaltung von Bands bis hin zu DJs, Informationsständen und Essensständen beginnt das offizielle Bühnenprogramm des Village um 16:30 Uhr. Einer der Höhepunkte des Abends ist die Verleihung des Soul of Stonewall Award.

Planen Sie Ihren Besuch beim Berlin Pride 2023

Die Teilnahme am Berlin Pride ist kostenlos und heißt alle willkommen, die sich für Liebe und Toleranz zwischen allen Geschlechtern und Rassen einsetzen. Besuchen Sie die Berlin Pride-Website für weitere Informationen oder um sich für die Teilnahme an der Parade zu registrieren!

Da für die diesjährige Pride fast 500.000 Teilnehmer erwartet werden, empfehlen wir allen Besuchern, ihre Route in die Stadt zu planen, sei es mit dem Auto oder der Bahn. Öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad, rechtzeitig.