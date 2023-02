Nicolas Philibert sprak over de Bühne nach dem Gewinn des Goldenen Bären voor de beste film voor “Sur l’Adamant” (On the Adamant) bij de Preisverleihung van 73. International Filmfestspiele Berlin.

De dokumentarfilm “Sur l’Adamant” vond plaats in een ungewöhnlichen Tagesklinik in Parijs. Bei der Berlinale heeft de nieuwe film “Roter Himmel” van Christian Petzolds in Auszeichnung gehouden. Der Schauspielpreis heeft in dat jaar een ein Kind.

De documentairefilm “Sur l’Adamant” van de Franse regisseurs Nicolas Philibert met de Goldenen Bären der Berlinale won. Der Film is gemaakt door een Zentrum für Menschen mit Psychic Problems in Parijs. Auch der nieuwe film van de Duitse regisseurs Christian Petzold wurde ausgezeichnet – “Roter Himmel” erhielt den Grossen Preis der Jury. Die Filmfestspiele gaben die Entscheidungen am Samstagabend in Berlin bekannt. Der Schauspiepreis ging in dat jaar een ein Kind: Sofía Otero wurde für die beste schaupielerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet. Im Coming-of-Age-film “20.000 especies de abejas” (“20.000 soorten bijen”) speelde de nachtelijke jaren van soort, dat is een soort van geïdentificeerde identificatie.

Berlinale: Silbernen Bär krijgt een Thea Ehre



Die Österreicherin Thea kan de Silbernen Bären gebruiken voor de beste schaupielerische Leistung in einer Nebenrolle. Ehre speelt in Christoph Hochhäusler’s Crime “Bis ans End der Nacht” eine Transfrau, die mit einem Polizisten verdeckt im Drogenmilieu ermitteln soll. Der Duitse filmregisseur Angela Schanelec heeft gewerkt voor de Ödipus-Adaption “Music” van de Drehbuchpreis die wordt uitgevoerd. Der Franzose Philippe Garrel kamam den Silbernen Bären für die beste Regie, in seinem Film “Le grand chariot” portretteerde een familie van poppenspelers.

73. Filmfestivalspelen Berlinale ist, wanneer politieke appelle auf nackte Tatsachen hit – und die Stars feiern

Hollywood-ster Kristen Stewart leitet Jury



De prijs van de jury ging naar het psychodrama “Mal Viver” van de Portugese regisseurs João Canijo, die van mehreren Frauen in een ander hotel terechtkwam. Die Kamerafrau Hélène Louvart heeft de Silbernen Bären gebruikt voor een herausragende künstlerische Leistung im Drama “Disco Boy”. Franz Rogowski speelt Darin Einen Mann, der nach Frankreich vlucht und der Fremdenlegion beitritt. Die Berlinale zählt neben Cannes en Venedig op de grote filmfestivals. Die Amerikaans-Amerikaanse Schauspielerin Kristen Stewart (“Spencer”, “Twilight”) leidde de internationale jury in Diesem Jahr. Gemeinsam mit den anderen Jurymitgliedern entschied sie über die Vergabe der Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr hatte das Drama “Alcarràs – Die letzte Ernte” den Gouden beren won. Diesjährige Berlinale geht am Sonntag zu Ende.

