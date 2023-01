Berlin will zuerst Panzer zählen: Diese Argumentation kann Pistorius nie wieder aufbringen

Deutschland unter Druck – viele erwarten von Ramstein eine konkrete Ansage der Bundesregierung zum „Leopard“, doch der neue Verteidigungsminister zieht Scholz vorerst aus der Affäre. Peinlich ist es der Kanzlerin trotzdem.

„Den Druck rausnehmen“ ist ganz klar das Ziel von Boris Pistorius, als er am Nachmittag in Ramstein vor die Presse trat. In Ramstein gebe es „keine einheitliche Meinung“, erklärt die Bundesverteidigungsministerin zur Debatte um den Kampfpanzer Leopard. Der Eindruck, dass Deutschland eine solche Entscheidung blockiert, ist falsch. Was Pistorius verschweigt: Der Ukraine-Kontaktgruppe gehören mehr als 50 Länder an. Auch eine Frage nach dem Wetter würde nicht zu einer „einheitlichen Meinung“ führen.

Anders als der Minister in seiner Erklärung angedeutet hat, haben sich wichtige Partner der Ukraine – und auch Deutschlands – im Vorfeld sehr klar und einstimmig positioniert: Großbritannien, Polen und Finnland sind bereit, Kampfpanzer aus ihren Beständen an Kiew abzugeben. Frankreich prüft konkret, Dänemark, die Niederlande, Tschechien, die Slowakei, Lettland und Litauen haben sich gemeinsam für die Lieferung von Kampfpanzern ausgesprochen. Spanien hatte dies bereits im Frühjahr vorgeschlagen. „Wir drängen stark auf Panzer“, sagt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Wenn Pistorius also versucht, so zu klingen, als hätten sie sich in Ramstein zu einer ergebnisoffenen Brainstorming-Session zu „Leopard“ zusammengesetzt, schafft er es kaum, den Druck herunterzuspielen, unter dem Deutschland gegenüber dieser illustren Truppe steht. (Ganz zu schweigen von der Ukraine, die ohne eine dreistellige Zahl westlicher Kampfpanzer eine absehbare Frühjahrsoffensive der Russen nicht abwehren kann.)

Für die Bundesregierung bedeutet diese Truppe lieferwilliger Verbündeter vor allem eines: Der mit gutem Grund zu vertretende Alleingang des Kanzlers wendet sich gegen ihn. Wenn so viele Partner bereit sind zu handeln, wird das Nichtstun zum Alleingang.

Das Diktum „Mach es nicht allein“ taucht nicht mehr auf

Berlin musste dieses Diktum aufgeben, der Begriff „Alleingang“ kommt in der Erklärung des Ministers nirgendwo vor. Sein Problem: Es war die letzte Rechtfertigung, die übrig blieb, nachdem alle anderen bereits abgeräumt waren. Verfügbarkeit, Logistik, Reparatur und Schulung – alles ist möglich. Experten sagen seit Wochen fast unisono, dass Deutschland den „Leopard“ liefern kann, wenn Scholz nur will.

Was also bleibt seinem neuen Verteidigungsminister, wenn er vor den Kameras in Ramstein keine inhaltlich nicht mehr zu rechtfertigende Sperrhaltung aufrechterhalten kann? Er kündigt einen Schritt an. Berlin bewegt sich – aber nicht so weit, wie es die Partnerländer erwarten. Er, Pistorius, habe seinem Ministerium am Vormittag den Auftrag erteilt, die „Leoparden“-Bestände in der Bundeswehr und auch in der Industrie zu untersuchen. Ergebnis? Offen.

Berlin zieht also um, und da es – siehe oben – keine Gründe mehr gibt, den „Leopard“ im Verbund mit vielen Staaten nicht an die angegriffene Ukraine abzugeben, darf man auf eine baldige Freilassung des „Leopard“ hoffen. Konnte Deutschland damit sein Gesicht wahren?

Leider nicht. Denn wenn es tatsächlich so sein sollte, dass Minister Pistorius am zweiten Werktag eine Inspektion der „Leopard“-Bestände anordnen muss, denn vor ihm und parallel zur Debatte, die international, im Bundestag und in der deutschen Küche geführt wird Tische seit Monaten, auf diese Idee ist noch niemand gekommen, nicht einmal die Bundeskanzlerin… Also wenn das wirklich stimmt, dann sollte man wirklich Angst bekommen. Angst, ob Deutschland, ob Kanzleramt und Verteidigungsministerium der fragilen internationalen Lage noch gewachsen sind.

Das „Marder“-Versprechen sorgte für Aufregung

Die gute Nachricht: Es ist völlig unwahrscheinlich, dass Pistorius diesen Bericht wirklich braucht und so uninformiert ist, wie er heute suggeriert. Erstens aus Gründen des gesunden Menschenverstandes. Nach dem Aufruhr nach dem Schützenpanzer-Einsatz Anfang Januar wurde aus vielen Faktoren eines deutlich: Scholz hatte mit seinem Ad-hoc-Einsatz das gesamte Ministerium samt Chef überrollt. Das sah nicht gut aus und widersprach der Aussage der Kanzlerin, alles sei seit Wochen abgestimmt. Hoffentlich würde Scholz ein solches Risiko nicht noch einmal eingehen.

Zweitens aus diplomatischen Gründen. Boris Pistorius bewahrte seinen Chef heute davor, als engstirniger Blocker aufzutreten. Und das war wichtig. Dazu musste er sich und seine Abteilung als schlecht vorbereitet darstellen und wies auf die Frage nach genau diesem Punkt gekonnt darauf hin, dass er erst seit 24 Stunden im Amt sei. Der Kaltstart im Bendlerblock ermöglichte es Pistorius, die Peinlichkeit der schlechten Vorbereitung zu verdauen. Diese Argumentation wird er jedoch nie wieder aufbringen können.

Also wenn Berlin jetzt eigentlich verstanden hat, dass es liefern muss und es jetzt so gut es geht wie eine eigene Entscheidung aussehen lassen will, vergiss es. Die Hersteller haben sich mehrfach öffentlich zu den Industrieaktien geäußert. Zwei Anrufe sollten genügen – in der Chefetage von Krauss-Maffei Wegmann und dann müsste man Armin Pappberger von Rheinmetall ans Telefon holen. Dieser Teil der Recherche würde in 20 Minuten abgeschlossen sein.

Eine Liste der in der Bundeswehr verfügbaren „Leopard“-Panzer liegt nach RTL-Informationen schon länger bei Generalinspekteur Eberhard Zorn vor. Wenn Pistorius also nicht auf seinen eigenen Testbericht warten will, nimmt er ihn einfach. Mit anderen Worten: Alle Daten sind verfügbar. Jetzt kommt die schwierigste Aufgabe für Pistorius: Scholz klarzumachen, dass nächste Woche etwas angesagt werden muss. Allein die bisherige Performance des Neuen in einem enorm durcheinandergebrachten Gemisch gibt Anlass zur Zuversicht.