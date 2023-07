Berlin

Mit einer Fahrraddemonstration tausender Menschen protestierten mehrere Rad- und Umweltgruppen gegen die Verkehrspolitik des neuen CDU/SPD-Senats in Berlin. Unter dem Motto „Radwegstopp? Nicht bei uns“ fuhren lange Fahrradgruppen durch die Stadt.

Zu der Demonstration hatten die Initiative Fridays for Future, der Fahrradclub ADFC und die Verkehrsgruppe Changing Cities aufgerufen.

Die Veranstalter sprachen von mindestens 15.000 Teilnehmern, die Polizei schätzte mehr als 8.000. Die Fahrraddemonstration startet im Prenzlauer Berg und führt über Lichtenberg und Friedrichshain zum Roten Rathaus in Mitte.

Neubauer: „Diese Politik nicht unterstützen“

Bei der Abschlusskundgebung sprach auch Luisa Neubauer, Aktivistin von Fridays for Future. „Wir unterstützen diese Politik nicht“, sagte Neubauer vor dem Senat. „Es sollte eine logische Entscheidung sein, in Städten und überall Fahrrad fahren zu können und Fahrrad fahren zu wollen, denn es ist das gesündeste, logischste, einfachste, günstigste und fairste Fortbewegungsmittel, das wir haben, insbesondere in Städten wie Berlin.“ „

Radfahren ist keine Frage der Parteipolitik oder Ideologie. „Es geht um Freiheit, Mobilität und ein freies Leben in gesunden und gerechten Städten“, sagte Neubauer. Würde eine Verkehrspolitik einseitig Autos begünstigen, würden alle bevormundet. Wer weiterhin Auto fahren müsste, profitierte zudem von mehr Radwegen, ausreichend öffentlichem Nahverkehr und einer fairen Verkehrspolitik. „Weil sie nicht im Stau stecken.“

Anstatt die bereits geplanten Radwege einfach umzusetzen, werde der neue Senat in ideologische Anti-Fahrrad- und Pro-Auto-Rhetorik verfallen, erklärten die Initiatoren. Die Stadt braucht sichere Straßen für alle Verkehrsteilnehmer. Das Vorgehen des Senators, Fahrradprojekte zu stoppen, stieß auf Unverständnis.