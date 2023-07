Hunderttausende Menschen marschierten am Samstag durch die Straßen der deutschen Hauptstadt Berlin, um sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Queer (LGBTQ) einzusetzen.

Bei der 45. Berlin Pride Parade, in Deutschland als Christopher Street Day oder CSD bekannt, führten rund 75 Lastwagen die große Menschenmenge auf einer 7,4 Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt der Stadt.

Hunderttausende marschieren zur Berliner Pride-Parade Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Zu House- und Electro-Beats erklangen die Teilnehmer, die in bunten Neon-Outfits unter dem Motto „Sei ihre Stimme – und unsere! Für mehr Empathie und Solidarität!“ feierten.

Mit der Feier waren politische Forderungen verbunden, sich für eine offene Gesellschaft und gegen Hass und Ausgrenzung einzusetzen.

Es gab auch viele Solidaritätsbekundungen für die Ukraine angesichts der russischen Invasion und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, sprach von einem blau-gelben Festwagen aus zu den Teilnehmern.

Pailletten, Absätze und Fleisch dominieren

Über die politischen Forderungen hinaus zeichnete sich die Parade durch fantasievolle Kostüme, extravagante Perücken, Fetisch-Outfits, High Heels und viel nackte Haut aus.

Eine Teilnehmerin ging sogar als Löwin von Kleinmachnow verkleidet durch die Straßen und verspottete eine zweitägige Großjagd in der Nähe von Berlin nach einer entflohenen Löwin, die am Freitag abgebrochen wurde, nachdem klar wurde, dass es sich bei ihr wahrscheinlich nur um ein Wildschwein handelte.

Angaben zur Teilnehmerzahl wollten Polizei und Veranstalter zunächst nicht machen.

Lokale Medien berichteten, Hunderttausende Menschen seien zum Berlin Pride gekommen Bild: Hannes P. Albert/dpa/picture Alliance

Im Vorfeld der Parade hatten die Organisatoren mit rund 500.000 Besuchern gerechnet – deutlich mehr als die 350.000 Zuschauer im Vorjahr.

Berlins konservativer Bürgermeister Kai Wegner und die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Bärbel Bas, eröffneten gemeinsam die Parade und riefen dazu auf, die Diskriminierung von LGBTQ-Menschen zu bekämpfen.

„Wir müssen ein klares Zeichen für eine freie, vielfältige und vielfältige Gesellschaft setzen. Wir haben viel erreicht, aber wir haben noch viel zu tun“, sagte Bas.

Berliner Bürgermeister fordert bessere Rechte

Wegner versprach in seiner Eröffnungsrede bei der Parade auch eine Änderung des deutschen Grundgesetzes um die Einbeziehung der sexuellen Identität.

„Mein Bekenntnis gegenüber dem Berliner Senat lautet: Wir wollen Artikel 3 des Grundgesetzes ändern. Die sexuelle Identität muss darin enthalten sein. Das ist mein Versprechen“, sagte Wegner.

Wegner, ein Politiker der Mitte-Rechts-Christlich-Demokratischen Partei (CDU), wurde während seiner Rede lautstark ausgebuht.

Er ist der erste Berliner Bürgermeister, der an der Eröffnung des Pride-Marsches teilnimmt.

Die deutsche Verfassung schützt vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Rasse, der Sprache, des Heimatlandes und der Herkunft, des Glaubens sowie religiöser oder politischer Ansichten, nicht jedoch speziell der sexuellen Orientierung.

Die LGBTQ+-Community fordert seit langem eine Änderung des Artikels.

Ausgefallene Kostüme sind immer ein Bestandteil des Berlin Pride Bild: Fabian Sommer/dpa/picture Alliance

Bundeskanzlerin, Bundestag bietet Symbol der Unterstützung

Bundeskanzler Olaf Scholz wünschte den Teilnehmern auf Twitter ein frohes Fest und fügte hinzu: „Vielfalt ist unsere Stärke.“

Die Regenbogenfahne wurde am Samstag vor dem Kanzleramt und am Reichstagsgebäude, dem Sitz des deutschen Unterhauses, gehisst.

Die einzige Partei, die die Veranstaltung nicht unterstützte, war die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD). Ein AfD-Abgeordneter, Martin Reichardt, kritisierte auf Twitter das Hissen der Regenbogenfahne und sagte, es stehe für die „Sexualisierung von Kindern“.

Die Parade sollte mit einem Abendkonzert am Berliner Brandenburger Tor enden, darunter ein Auftritt der deutschen Rockband Tokio Hotel.

Der Christopher Street Day hat seine Wurzeln mit der in anderen Ländern gefeierten Pride und geht auf Ereignisse im Juni 1969 zurück, als Polizisten in New York das Stonewall Inn, eine Schwulenbar in der Christopher Street im Stadtteil Greenwich Village in Lower Manhattan, stürmten und einen historischen Aufstand auslösten.

mm/ab (AFP, dpa)