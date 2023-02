Jan Reschke ist neuer Geschäftsführer beim Verlag an der Ruhr. dh Ruhr – Jan Reschke ist ab sofort neuer Geschäftsführer beim Verlag an der Ruhr. Als bisheriger Leiter des Digitalteams wird er sich in seiner neuen Rolle weiterhin auf die Entwicklung innovativer Produkte konzentrieren, die das bewährte Verlagsprogramm ergänzen und noch stärker machen.