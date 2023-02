BERLIJN – Duitsland heeft woensdag aangekondigd dat het twee Iraanse gezanten zal uitzetten als reactie op een rechtbank in Teheran die een Duits-Iraanse staatsburger ter dood heeft veroordeeld op beschuldiging van terrorisme.

De diplomaten zijn persona non gratae verklaard en “bevolen op korte termijn” het land te verlaten, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock.

Baerbock zei ook dat ze het waarnemend hoofd van de Iraanse ambassade had ontboden. “Hij kreeg te horen dat we de massale schending van de rechten van een Duits staatsburger niet accepteren”, zei ze.

Het Iraanse regime had de 67-jarige Jamshid Sharmahd ervan beschuldigd een gewapende pro-monarchistische groep te leiden en betrokken te zijn bij een aanslag in april 2008 op een moskee in de stad Shiraz waarbij 14 mensen om het leven kwamen. De arrestatie van Sharmahd werd in augustus 2020 aangekondigd door Teheran. Volgens zijn familie heeft hij werd tijdens een tussenstop in Dubai door de Iraanse inlichtingendienst ontvoerd en vervolgens naar Iran gebracht.

Sharmahd werd dinsdag ter dood veroordeeld. Zijn familie beschreef het juridische proces als een ‘schijnproces’.

“We roepen Iran op om het doodvonnis voor Jamshid Sharmahd in te trekken en hem een ​​eerlijke en grondwettelijke beroepsprocedure toe te staan”, zei Baerbock. De minister had aangekondigd Dinsdag dat het opleggen van de doodstraf “een duidelijke reactie zou opleveren”.

Sharmahd, geboren in Teheran, groeide op in Duitsland en emigreerde in 2003 naar de Verenigde Staten.