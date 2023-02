In Berlijn wird am Sonntag (08.00 Uhr) die panbehaftete Abgeordnetenhauswahl vanaf september 2021 wiederholt. Gut 2.4 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Aktuell leidt de SPD der Regierenden Bürgermeister in Franziska Giffey in een Koalitie mit den Grünen und der Linken. In de Umfragen führt jedoch hun eigen Wochen die CDU en Spitzenkandidaat Kai Wegner deutlich voor de Sozialdemokraten en de Grünen.