Sehen Sie im Video: Tausende demonstreren in Berlijn onder het motto “Aufstand für den Frieden”.

VERHAAL: In Berlijn demonstreren mensen aan de Samstag Tausende Menschen die Lieferung von Waffen en die Oekraïne. Dazu heeft de politici van de Partei Die Linke Sahra Wagenknecht sowie die Publizistin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, onder de titel “Aufstand für den Frieden”. “Wir wollen mal für Frieden demonstreren. Maak een keuze voor gefrituurde en gewaltlose Konfliktlösung. “Ich möchte, dass verhandelt wird, und dass wir keine Waffen liefern. Ich hoffe maar, dass wir irgendwie daraus gelernt haben, Deutschland.” Die Polizei oorlog nach eigenen Angaben mit 1400 Beamten vor Ort, um den friedlichen Ablauf der Demonstration zu Garantieren en dat is erg gange Verbot von Militäruniformen, rechtsextremisten Symbolen en Russen en sowjetischen Flaggen durchzusetzen. Sommige demonstrerende wandten sich mit Sprecherchören gegen aan de rechterkant. Zunächst sah die Polizei alldings keine Anzeichen für die Teilnahme Rechtgerichtter Gruppen. Der Protest sei friedlich verlaufen. Dessen Ankündigung hatte für Kritik gesorgt, so etwa bei Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Auf Twitter schreef: “Wer nicht zur #Ukraine steht, steht auf der falschen Seite der Geschichte.” Duitsland is niet de Vereinigte Staat die een van de grootste Waffenlieferanten voor Oekraïne is.