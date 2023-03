De nieuwe regels zorgen voor “gelijke rechten voor alle inwoners van Berlijn”, zei een antidiscriminatiefunctionaris van de stad

Ambtenaren in de Duitse hoofdstad Berlijn hebben nieuwe regels ingevoerd voor openbare zwembaden en badfaciliteiten, waardoor vrouwen er topless gebruik van mogen maken. De maatregel werd ingevoerd nadat een succesvolle antidiscriminatieklacht werd geprezen als een stap in de richting van het ontstaan ​​ervan “gelijke rechten” voor alle inwoners van de stad door een lokale ombudsman antidiscriminatie.

“Berlijnse badinrichtingen zullen hun badreglement op een genderneutrale manier toepassen.” zei de stadsregering donderdag in een verklaring en voegde daaraan toe “topless zwemmen” moet nu mogelijk zijn in de openbare binnen- en buitenzwembaden van de stad “alle vrouwen of mensen met borsten die als vrouwelijk worden ervaren.”

Een woordvoerster van de badvereniging van de stad bevestigde dat het beleid was bijgewerkt door RBB-radio-omroep dat te vertellen "Topless zwemmen is voor iedereen in gelijke mate toegestaan." De nieuwe regels betekenen echter niet dat vrouwen in Berlijn verplicht zijn om topless te zwemmen, aangezien ze hun borsten nog steeds kunnen bedekken als ze dat willen.









De beleidswijziging werd veroorzaakt door een succesvolle antidiscriminatieklacht ingediend door een 33-jarige vrouwelijke poolganger. De vrouw werd door het toezichthoudend personeel van een van de Berlijnse zwembaden gevraagd om haar borsten te bedekken tijdens een bezoek aan de faciliteit in december 2022. Nadat ze weigerde, dwong het personeel haar het zwembad te verlaten.

De vrouw voerde vervolgens aan dat de regels van de faciliteit geen geslachtsspecifieke voorschriften bevatten en alleen verplichten dat de klanten kleding dragen “gewone badpakken.” De regels werden vervolgens gewijzigd na een tussenkomst van de antidiscriminatie-ombudsvrouw van de stad, Doris Liebscher.

Liebscher juichte de veranderingen donderdag zelf toe door te zeggen dat de nieuwe regels zorgen voor gelijke rechten voor “mannelijk, vrouwelijk of non-binair” Berlijners en “rechtszekerheid creëren” voor zwembadmedewerkers. “Nu gaat het erom dat de regeling consequent wordt toegepast en dat er geen huisuitzettingen of (pool)verboden meer zijn.” voegde ze eraan toe.

Berlijn is niet de eerste Duitse stad die dergelijke regels invoert. De stad Siegen in de noordwestelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen en Goettingen in de aangrenzende regio Nedersaksen deden dat ook in 2022. Eind vorig jaar volgde de hoofdstad van Nedersaksen, Hannover.