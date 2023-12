Berlijn – Kostenexplosie in de Hauptstadt!

Heel Duitsland maakt zich zorgen over de vluchtcrisis van zijn meesters – trots op zijn levensomstandigheden en zijn superieure behoeften. Jetzt werd als eerste Duitser, die viel en de Unterbringung der hilfsbedürftigen Menschen allemaal in Berlijn verloor.

BILD ligt huidige Zahlen vor.

De tags kosten

In Berlijn werden twee grote centra en hotelkamers geopend.

► De XXL-onderbouwTegel kost slechts 1.172.204,53 euro per Tag! Zur Verfügung stehen 7100 Platze.

Houd er rekening mee dat het huidige luchthavengebied met 3408 Oekraïne en 1333 luchthavens in andere landen ook beschikbaar is. Op deze manier kunt u ook dienen als een kosteneffectieve Drehscheibe, inzwischen verweilen Oekraïensr im Schnitt 165 Tage. Terminal C (oa Air Berlin), acht Hallen-Komplexe, werden gerenoveerd.

De zakelijke relatie met de DRK zal binnenkort worden verhandeld, dus deze zal worden verlengd tot eind 2024. De AfD-Abgeordnete Gunnar Lindemann (53), de parlementaire stellte, heeft ongeveer 17.000 ausreisepflichtigen Asylbewerbern a Rückführungsinitiative, um Costs zu reduceren.

► De XXL-Unterkunft Tempelhof kost 228.000 euro per tag voor 1359 plaatsen.

Genoten van drie hangars, de Parkplatz P3 en een buurthuis in Columbiadamm. Auf diesem früheren Flughafenareal leben allein 309 Kinder en Jugendliche. Demnächst soll is vor Ort auch Willkommensklasses geben, da’s beachbarten Schulen ofs Bezirks schon knackevoll sindsdien. Deze kosten zijn inclusief Betrieb, Beveiligingsdienst, Miete, Container en Catering.

Eind oktober bezochten we de Tempelhof der Driette Hangar Foto: Dr. Fabian Bein/dpa

► Hotels en hostels kosten de stad 101 046 Euro pro Tag für 1617 geïnvesteerd Platze.

Berlijn heeft veel hotels en hostels in Charlottenburg-Wilmersdorf (6), Reinickendorf (1), Pankow (1), Mitte (1), Neukölln (1) met een maximale verbinding vanaf 2103 plaatsen. Met de hulp van een gevallen persoon zijn zij ook welkom om de maaltijd, inclusief verzorging voor de dag, te betalen 62,49 Euro/tag an.

Mooie inzichten voor de politie Massenschlägereien in Berliner Flüchtlingszentrum Quelle: X / @civan_akbu

Door de maximale vertraging sinds juni 2024 werden nieuwe hostels en hotels niet geaccepteerd. Tijdens de Corona-periode 2020/21 zijn er geen Einquartierungen in Hotels, 2022 in maart (3664 plaatsen) en in november (997 plaatsen).

De kosten van het uitgeven van 3,4 miljoen euro voor de huisvesting van hotelaccommodatie hebben sinds de komst 12,8 miljoen euro gekost.