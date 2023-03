De laatste aankoop, in totaal meer dan $ 350 miljoen, was de eerste keer dat het “Oracle of Omaha” zijn weddenschap verhoogde sinds september. Berkshire bezit nu 200,2 miljoen aandelen Occidental, ter waarde van $ 12,2 miljard op basis van de slotkoers van dinsdag van $ 60,85.

Het in Omaha gevestigde conglomeraat kocht op vrijdag, maandag en dinsdag bijna 5,8 miljoen aandelen van de oliemaatschappij in een paar afzonderlijke transacties en betaalde prijzen tussen $ 59,8 en $ 61,9, zo bleek uit de indiening.

Maandag zei Vicki Hollub, CEO van Occidental, in een interview met Brian Sullivan van CNBC dat ze de 92-jarige investeerder “slechts een paar dagen geleden” had ontmoet. Hollub zei dat ze spraken over de olie- en gasindustrie en de technologie die daarbij betrokken is.

In augustus kreeg Berkshire goedkeuring van de regelgevende instanties om tot 50% te kopen, wat aanleiding gaf tot speculaties dat het uiteindelijk het hele in Houston gevestigde Occidental zou kunnen kopen.

Berkshire bezit ook $ 10 miljard aan Occidental preferente aandelen en heeft warrants om nog eens 83,9 miljoen gewone aandelen te kopen voor $ 5 miljard, of $ 59,62 per stuk. De warrants werden verkregen als onderdeel van de deal van het bedrijf in 2019 die de aankoop van Anadarko door Occidental hielp financieren.