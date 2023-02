Berkshire Hathaway De bedrijfswinsten van het bedrijf daalden in het vierde kwartaal doordat de inflatiedruk op de activiteiten van het conglomeraat drukte.

Het bedrijfsresultaat van Berkshire Hathaway bedroeg in het vierde kwartaal van 2022 in totaal $6,7 miljard, aldus een persbericht op zaterdag. Dat is 7,9% minder dan een jaar eerder, toen de winst $ 7,285 miljard bedroeg. Het bedrijfsresultaat verwijst naar de totale winst van de bedrijven die eigendom zijn van het conglomeraat.

Voor het jaar bedroegen de operationele inkomsten van het conglomeraat $ 30,793 miljard. Dat is 12,2% meer dan $ 27,455 miljard in 2021.

Ondertussen gebruikte Berkshire $ 2,855 miljard om in het vierde kwartaal aandelen terug te kopen. Dat is lager dan de periode vorig jaar, toen de terugkoop van aandelen in totaal ongeveer $ 6,9 miljard bedroeg.

Hierdoor groeide de contante voorraad van Berkshire in het vierde kwartaal van 2022 tot $ 128,651 miljard. Dat is meer dan bijna $ 109 miljard in het derde kwartaal.

Buffett zei in zijn jaarlijkse aandeelhoudersbrief dat Berkshire een “bootlading” aan contanten en Amerikaans schatkistpapier zal blijven aanhouden, samen met zijn talloze bedrijven. Hij specificeerde dat toekomstige CEO’s in het bedrijf een “aanzienlijk deel” van hun nettowaarde in Berkshire-aandelen zullen hebben.

“We zullen ook gedrag vermijden dat zou kunnen leiden tot ongemakkelijke geldbehoeften op ongelegen momenten, inclusief financiële paniek en ongekende verzekeringsverliezen”, schreef Buffett.

“En ja, onze aandeelhouders zullen blijven sparen en bloeien door inkomsten in te houden. Bij Berkshire zal er geen eindstreep zijn.”