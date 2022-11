Berichten zufolge zünden iranische Demonstranten das Stammhaus von Ayatollah Khomeini an

Videoclips, die ein Feuer im Stammhaus des verstorbenen Gründers der Islamischen Republik, Ayatollah Ruhollah Khomeini, im Iran zeigen, sind in den sozialen Medien aufgetaucht, wobei Aktivisten sagten, es sei von Demonstranten in Brand gesteckt worden.

Reuters verifizierte den Standort von zwei Videoclips anhand der markanten Bögen und Gebäude, die mit den Dateibildern übereinstimmen.

Die halboffizielle Nachrichtenagentur Tasnim bestritt jedoch, dass Khomeinis Haus in Brand gesteckt wurde, und sagte, eine kleine Anzahl von Menschen habe sich vor dem Haus versammelt.

Die Social-Media-Videos zeigen Dutzende von Menschen, die jubeln, als in einem Gebäude ein Feuerblitz entzündet wird.

Reuters konnte die Drehdaten der Videos nicht unabhängig überprüfen. Das Aktivistennetzwerk 1500Tasvir sagte, der Vorfall habe sich am Donnerstagabend in Khomeinis Geburtsstadt Khomein südlich der Hauptstadt Teheran ereignet.

UHR l Demonstranten ungebeugt trotz Gefahren, denen sie ausgesetzt sind: Aktivist: Iranern drohen Folter, mögliche Todesurteile Die Demonstranten trotzen weiterhin dem iranischen Regime und gehen am Dienstag auf die Straßen des Landes, um drei Jahre nach einem weiteren tödlichen Vorgehen gegen Unruhen zu feiern. Kaveh Shahrooz, ein Menschenrechtsaktivist, Anwalt und Senior Fellow am MacDonald Laurier Institute, sagt, dass die Bemühungen der Regierung, die Demonstranten zu „ängstigen“, scheitern.

Das Haus war in ein Museum umgewandelt worden.

„Der Bericht ist eine Lüge“, sagte Tasnim. „Die Türen des Hauses des verstorbenen Gründers der großen Revolution stehen der Öffentlichkeit offen.“

Khomeini kehrte 1979 nach 15 Jahren Exil in den Iran zurück, nachdem der langjährige Führer Shah Muhammad Reza Pahlavi das Land angesichts des wachsenden Widerstands gegen seine jahrzehntelange Herrschaft verlassen hatte.

Khomeini starb 1989.

Widersprüchliche Berichte über den tödlichen Vorfall in Izeh

Khomeinis Nachfolger, Ayatollah Ali Khamenei, steht seit dem Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini im September im Gewahrsam der iranischen Moralpolizei unter starkem Druck von landesweiten Protesten, die ein Ende der harten klerikalen Herrschaft fordern.

Separate Videos, die von Tasvir gepostet wurden, zeigten angeblich Demonstranten in mehreren Städten in der Provinz Sistan-Belutschistan, darunter in der Hauptstadt Zahedan, wo Demonstranten „Tod Khamenei“ riefen, und in Chabahar, wo Demonstranten das Schild einer nach Ayatollah Khomeini benannten Allee entfernten und mit Füßen traten .

Alles an einem Tag9:46Vermeidung von Fehlinformationen während der Proteste im Iran Der iranisch-kanadische Journalist und Herausgeber des Persian Mirror Mohammad Tajdolati erzählt uns, wie er Fehlinformationen bei der Berichterstattung über die iranischen Proteste vermeidet

Staatliche Medien sagten, die Behörden hätten eine Trauerfeier für sieben Menschen abgehalten, die in der südwestlichen Stadt Izeh bei einem Terroranschlag getötet worden seien.

Aber die Mutter eines 10-jährigen Opfers, Kian Pirfalak, war in Social-Media-Videos zu hören, in denen die Sicherheitskräfte für die Erschießung ihres Sohnes verantwortlich gemacht wurden.

Ein in den sozialen Medien gepostetes Video, das angeblich von Pirfalaks Beerdigung stammt, zeigte Demonstranten, die „Khamenei, wir werden dich begraben“ sangen.

Reuters konnte die Echtheit dieser Videos nicht unabhängig überprüfen.

Feuer und Rauch sind in Fuladshahr, Provinz Isfahan, Iran, auf diesem Standbild aus einem Social-Media-Video zu sehen, das am Freitag veröffentlicht und Reuters zur Verfügung gestellt wurde (Reuters)

Am Freitag berichtete Tasnim von regierungsfreundlichen Demonstranten in der nordöstlichen Stadt Mashhad, wo am Donnerstag zwei Mitglieder der Basij-Miliz getötet wurden.

Laut der Nachrichtenseite der Revolutionsgarden wurden am Donnerstagabend zwei Geheimdienstagenten bei Zusammenstößen mit Demonstranten getötet.

Es hieß auch, dass drei weitere Revolutionsgarden und ein Basidsch-Mitglied in Teheran getötet wurden, und ein Basidschi und ein Mitglied der Polizei wurden am Donnerstag in Kurdistan getötet.