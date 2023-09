CNN

Laut einer Gerichtsakte vom Freitag trennte die US-Grenzpolizei einige Migrantenkinder von ihren Eltern, während die Familien in Gewahrsam waren und die Einrichtungen überfüllt waren.

Die Akte, die Teil eines jahrelangen Gerichtsverfahrens ist, unterstreicht die humanitären und logistischen Herausforderungen, vor denen die Biden-Regierung steht, nachdem die Zahl der Migrantenfamilien, die die Grenze zwischen den USA und Mexiko überqueren, zunimmt. Der Anstieg hat bereits überlastete Einrichtungen belastet, die nicht dazu gedacht sind, Menschen, insbesondere Familien, über einen längeren Zeitraum festzuhalten, und in begrenzten Fällen mussten die Behörden Kinder und Eltern vorübergehend in getrennten Auffangbereichen unterbringen.

Bei Besuchen vor Ort in diesem Sommer stellte Dr. Paul Wise, ein Kinderarzt, fest, dass die Behörden einer Grenzeinrichtung in Donna, Texas, Kinder während der Haft von ihren Eltern trennten. Einige der Kinder waren erst 8 Jahre alt.

„Zu den getrennten Kindern gehörten Mädchen, die von ihren Müttern getrennt wurden, und Jungen, die von ihren Vätern getrennt wurden. Keines der befragten Kinder hatte seit ihrer Trennung Besuch bei ihren Eltern, auch nicht bei Kindern, die vier Tage lang getrennt waren“, schrieb Wise und fügte hinzu, dass den Kindern „keine Protokolle bekannt waren, die es ihnen ermöglichen würden, einen Besuch bei ihren Eltern zu beantragen.“ .“

Als Grund für die Trennungen nannten Grenzschutzbeamte die Überbelegung der Kurzzeiteinrichtungen. Familien, alleinstehende Erwachsene und unbegleitete Kinder werden in der Regel in verschiedenen Auffangbehältern untergebracht.

In einer Erklärung behauptete ein Sprecher des Zoll- und Grenzschutzes, dass die Behörde der Zusammenhaltung von Familien „bei jedem Schritt des Einwanderungsprozesses Priorität einräumt und Protokolle zu diesem Zweck hat“.

„CBP schätzt die Aufsicht von Dr. Wise; Wir werden den Bericht und die damit verbundenen Empfehlungen weiterhin prüfen und gegebenenfalls reagieren“, heißt es in der Erklärung.

Die unabhängige Überwachung durch Wise ist Teil einer gerichtlich genehmigten Vergleichsvereinbarung, die sich aus einer Klage gegen die Bundesregierung aus den 1980er Jahren ergibt, in der Unzulänglichkeiten bei der Behandlung von Kindern in staatlicher Obhut angefochten wurden.

Die im Bericht aufgeführten Trennungen unterscheiden sich von denen, die im Rahmen der „Null-Toleranz“-Politik der Trump-Regierung stattfanden, als Familien getrennt blieben und in einigen Fällen Eltern ohne ihre Kinder abgeschoben wurden. In den seltenen Fällen, in denen Kinder jetzt von einem inhaftierten Elternteil getrennt werden, werden sie wieder vereint und gemeinsam freigelassen, sagte ein CBP-Beamter, der die Trennung als „letzten Ausweg“ bezeichnete.

Von der CBP wird erwartet, dass sie die Familien während der Bearbeitung zusammenhält, aber aufgrund der Platzbeschränkungen muss die Kinder möglicherweise vorübergehend in einer anderen Kapsel untergebracht werden, während Platz geräumt wird, sagte der CBP-Beamte, um Situationen zu vermeiden, in denen Kinder in einem überfüllten Bereich mit alleinstehenden Erwachsenen zusammenkommen.

„Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, müssen wir manchmal schwierige Entscheidungen treffen“, fügte der CBP-Beamte hinzu.

Dennoch sind die Umstände, unter denen Kinder in staatlicher Obhut von ihren Eltern getrennt werden, für Befürworter weiterhin besorgniserregend.

„Die operativen Herausforderungen der Regierung können nicht auf dem Rücken der Kinder gelöst werden“, sagte Neha Desai, leitende Direktorin für Einwanderung am Nationalen Zentrum für Jugendrecht, gegenüber CNN.

Nach Angaben eines Beamten des Heimatschutzministeriums stoßen die Bundesbehörden täglich auf mehr als 7.000 Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, was einer Zahl nahekommt, die seit dem Frühjahr nicht mehr gesehen wurde, als eine Beschränkung aus der Covid-Ära kurz vor dem Auslaufen stand.

Die jüngsten täglichen Begegnungen zeichnen einen düsteren Ausblick auf den Herbst, da Präsident Joe Biden seinen Wiederwahlkampf intensiviert und die Republikaner die Regierung weiterhin wegen ihres Umgangs mit Grenzübertritten beschimpfen.

Im Mai, vor dem Auslaufen der als Titel 42 bekannten Beschränkung aus der Covid-Ära, trafen die US-Zoll- und Grenzschutzbehörden täglich mehr als 8.000 Menschen an und hatten rund 25.000 Migranten in Gewahrsam. Doch nach Ablauf von Titel 42 gingen die Zahlen dramatisch zurück, da die Regierung Strafen gegen diejenigen verhängte, die die Grenze illegal überquerten.

„Wenn wir keinen Weg zur Dekomprimierung finden, wird sich daran nichts ändern. Es ist eine unsichere Situation für die Migranten. „Es ist eine unsichere Situation für die Menschen, die in Soft-Side-Einrichtungen arbeiten“, sagte der Beamte des Heimatschutzministeriums.

Seit Bidens Amtsantritt haben die Beamten zusätzliche zeltähnliche Einrichtungen errichtet, um die wachsende Zahl von Migranten, die die Grenze überqueren, zu bewältigen. Diese Einrichtungen sind jedoch nicht für die langfristige Versorgung der Menschen ausgestattet. Viele derjenigen, die jetzt die Grenze überqueren, sind auch Familien – eine gefährdete Bevölkerungsgruppe, die für die Beamten eine einzigartige Herausforderung darstellt.

Es kommt zu Grenzverhaftungen, unabhängig davon, wer im Oval Office sitzt. Aber die sich verschlechternden Bedingungen in Lateinamerika, die durch die Coronavirus-Pandemie verschärft wurden, haben dazu beigetragen, dass Menschen in die Vereinigten Staaten auswandern wollen.

Die Zahl der Migranten, die die tückische Darién-Schlucht überqueren – die Panama und Kolumbien verbindet und kürzlich als Barometer für die Bewegung in der Region diente – hat in diesem Jahr einen Rekord gebrochen. Nach Angaben der Behörden durchquerten im Jahr 2023 248.901 Menschen den Dschungel, davon sind etwa 20 % Kinder und Jugendliche.

„Wir beobachten es sehr genau und sind besorgt“, sagte ein hochrangiger Verwaltungsbeamter zuvor gegenüber CNN. „Dies hatte für die USA und unsere Partner in der Region hohe Priorität.“