Apple war bei der Einführung der OLED-Technologie immer etwas langsam und zögerlich. Einige iPhone- und Apple Watch-Produkte genießen die Technologie und profitieren von ihren Vorteilen, bei iPad- und MacBook-Produkten steht sie jedoch noch aus. Es gibt Gerüchte, dass beide bald OLED erhalten werden, und einem neuen Bericht des Forschungsunternehmens Omdia zufolge könnte das iPad an erster Stelle stehen.

Genauer gesagt ist Apple Berichten zufolge auf einem guten Weg, OLED in seine 11-Zoll- und 13-Zoll-iPad-Pro-Modelle von 2024 einzuführen. Die Produktion besagter Modelle soll offenbar im ersten Quartal nächsten Jahres beginnen. Die Quelle behauptet, dass Apple plant, OLED-Panels mit multikristallinem Oxid (LTPO) für niedrige Temperaturen einzusetzen. Dieses Substrat ist wohl der Gipfel der aktuellen OLED-Technologie, was wenig überraschend darauf hindeutet, dass Cupertino wahrscheinlich erstklassiges OLED für seine Tablets verwenden wird. Macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es sich hier um die Pro-Linie handelt. Die aktuellen Mini-LED-LCD-Panels, die Apple für iPad-Pro-Modelle verwendet, gehören bereits zum Besten, was die LCD-Welt zu bieten hat. Und generell tendiert Apple dazu, stark in die Qualität seiner Displays zu investieren.

Selbst im Vergleich zu den hervorragenden Mini-LED-Displays von Apple hat der Wechsel zu OLED viele Vorteile. Die perfekten Schwarztöne auf einmal und die Lichtsteuerung pro Pixel für hervorragenden Kontrast und HDR. Es gibt auch Vorteile bei der Energieeffizienz, und möglicherweise könnte Apple versuchen, auf noch höhere Helligkeitsstufen zu drängen. Die LTPO-Technologie sollte eine sehr dynamische Anpassung der Bildwiederholfrequenz ermöglichen, um noch mehr Strom zu sparen.

Leider bringt der Bericht nicht nur gute Nachrichten. Wenn man davon ausgehen kann, dass OLED-Panels nicht bis Ende 2024 in MacBook-Modellen verfügbar sein werden, wie zuvor gemunkelt wurde. Stattdessen sollen sie sich deutlich verzögern und erst im Jahr 2027 erwartet werden.

Quelle (auf Koreanisch) | Über