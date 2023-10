Die Europäische Union (EU) hat offiziell eine Untersuchung gegen X, die früher als Twitter bekannte Plattform, eingeleitet, um sicherzustellen, dass sie nach dem Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober und dem anschließenden israelischen Luftangriff auf Gaza den Digital Services Act (DSA) einhält. Dem Ersuchen zufolge erfolgt dies nach „bei den Dienststellen der Kommission eingegangenen Hinweisen auf die angebliche Verbreitung illegaler Inhalte und Desinformation, insbesondere der Verbreitung terroristischer und gewalttätiger Inhalte sowie Hassreden“.

Anfang dieser Woche schickte EU-Kommissar Thierry Breton einen Brief an X-Inhaber Elon Musk, in dem er behauptete, dass die Plattform „zur Verbreitung illegaler Inhalte und Desinformation in der EU genutzt wird“.

Die EU fordert X auf, bis zum 18. Oktober Informationen im Zusammenhang mit ihrer Untersuchung bereitzustellen. Berichten zufolge fragen Ermittler X nach den Protokollen des Unternehmens in Krisensituationen Financial Times. In seinem Brief von Anfang dieser Woche stellte Brenton fest, dass die Medien häufig über irreführende Bilder zu X berichtet hätten, die sowohl frühere als auch manipulierte bewaffnete Konflikte umfassten.