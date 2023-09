Der ukrainische Präsident Selenskyj besuchte am Montag die Oblaste Donezk und Saporischschja und lobte den „heroischen“ Kampf der Armee zur Befreiung des Landes. (Foto: über REUTERS)

Selenski lobt Soldaten

Kiew Medienberichten zufolge will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nach Russland reisen, um mit Präsident Wladimir Putin über Waffenlieferungen zu verhandeln.

Moskau sei besorgt über die Sicherung von Waffen- und Munitionslieferungen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine, berichtete die New York Times am Montag unter Berufung auf ungenannte Beamte der USA und der Regierung ihrer Verbündeten.

Währenddessen stattete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj inmitten der andauernden Gegenoffensive seinen Soldaten an der Front einen Besuch ab.

Dem Zeitungsbericht zufolge soll Kims Besuch am Rande eines Wirtschaftsforums in Wladiwostok stattfinden, das vom 10. bis 13. September stattfinden soll. Auch die Washington Post berichtete über das geplante Treffen.

Putin hatte den Nordkoreaner bereits 2019 in der Stadt an der russischen Pazifikküste getroffen. Im Juli besuchte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu Nordkorea, wo er unter anderem an der Militärparade teilnahm.

Wird Kim mit einem Panzerzug nach Wladiwostok reisen?

Kim verlässt sein isoliertes Land selten, aber Beamte sagen, er könne mit einem gepanzerten Zug nach Wladiwostok reisen, schrieb die New York Times. Möglich ist auch, dass Kim nach Moskau reist. Der Zeitung zufolge hofft Putin auf die Versorgung mit nordkoreanischen Artilleriegranaten und Panzerabwehrwaffen.

Putin hatte den Nordkoreaner bereits 2019 in der Stadt an der russischen Pazifikküste getroffen. (Foto: Reuters) Wladimir Putin und Kim Jong Un im Jahr 2019

Kim hofft angeblich auf fortschrittliche Technologie für Satelliten und Atom-U-Boote. Er versucht auch, Nahrungsmittelhilfe für sein verarmtes Land zu bekommen.

John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, sagte am Mittwoch, dass US-Geheimdienste Informationen über Waffenverkaufsverhandlungen zwischen den beiden Ländern hätten.

Demnach reiste Schoigu kürzlich nach Nordkorea, um Pjöngjang davon zu überzeugen, Artilleriemunition an Russland zu verkaufen. Nach diesem Besuch tauschten Putin und Kim Briefe aus, in denen sie versprachen, ihre bilaterale Zusammenarbeit auszubauen.

Mit den geplanten Waffengeschäften würde Russland von Nordkorea „erhebliche Mengen und mehrere Arten von Munition erhalten, die das russische Militär in der Ukraine einsetzen will“, sagte Kirby letzte Woche. Die US-Regierung fordert Nordkorea auf, die Verhandlungen mit Russland abzubrechen.

Selenskyj über Soldaten: „Ich bin stolz auf sie alle“

Artillerie- und Munitionslieferungen aus Pjöngjang könnten den russischen Streitkräften helfen, die Gegenoffensive der ukrainischen Armee abzuwehren. Der ukrainische Präsident Selenskyj besuchte am Montag die Oblaste Donezk und Saporischschja nahe der Frontlinie und lobte den „heroischen“ Kampf der Armee zur Befreiung des Landes.

Die Ukraine kämpft mit westlicher Militärhilfe in dem Krieg, den Russland am 24. Februar 2022 begann, für ihre Unabhängigkeit. (Foto: dpa) Ukrainischer Soldat in Bachmut

Er habe den ganzen Tag mit Soldaten verbracht und verschiedene Einheiten besucht, sagte Selenski in einer im Zug aufgezeichneten Videobotschaft am späten Montagabend. „Jeder ist stark. Ich bin stolz auf sie alle.“ Genaue Standorte nannte er nicht.

Bei seinem Besuch bei der Truppe wurden auch der Personalmangel in einigen Kampfeinheiten und der Mangel an bestimmten Munitionsarten thematisiert. Darüber hinaus ging es um den Bedarf an Drohnen und Waffen zur Abwehr feindlicher Drohnen sowie um logistische Aspekte.

In der Region Saporischschja traf Selenskyj die Kommandeure der Truppen, die kürzlich die russischen Verteidigungsanlagen durchbrochen hatten, darunter Brigadegeneral Oleksander Tarnavsky.

Der Offizier hatte in einem Interview gesagt, dass die Streitkräfte die erste und am stärksten gesicherte russische Verteidigungslinie durchbrochen hätten und nun auf die zweite Linie zusteuerten.

So berichtet das Handelsblatt über den Ukraine-Krieg:

Die Ukraine kämpft mit westlicher Militärhilfe für ihre Unabhängigkeit in dem Krieg, den Russland am 24. Februar 2022 begonnen hat. Im Rahmen der Gegenoffensive will Kiew die teilweise von Moskau kontrollierten Gebiete Saporischschja, Donezk, Luhansk und Cherson befreien. aus der russischen Besatzung. Ein weiteres Ziel der Ukraine ist die Rückeroberung der Schwarzmeerhalbinsel Krim, die Moskau 2014 völkerrechtswidrig annektierte.

Was am Dienstag wichtig sein wird

Die ukrainischen Streitkräfte setzen ihren Kampf für die Befreiung der Regionen im Osten und Süden des Landes fort. Russische Militärblogger berichteten kürzlich über die Probleme der russischen Truppen an der Front. Andererseits behauptete Kremlchef Putin am Montag erneut, die ukrainische Gegenoffensive sei „gescheitert“.

