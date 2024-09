Der Sender berichtete, Robinson habe sich vor mehr als einem Jahrzehnt auf einer Porno-Website namens „Naked Africa“ selbst als „Perverser“ und „schwarzen Nazi“ bezeichnet. Der Afroamerikaner schrieb zudem, Sklaverei sei „nicht schlimm … Ich würde mir auf jeden Fall ein paar kaufen“. Im aktuellen Wahlkampf gab es zudem Kritik an früheren Äußerungen Robinsons, in denen er den Holocaust verharmlost und Adolf Hitler lobpreiste.

Er steht in der Kritik, weil er sich auf einer Porno-Website angeblich als „schwarzen Nazi“ bezeichnet hat: Ein republikanischer Gouverneurskandidat im US-Bundesstaat North Carolina hat Rücktrittsforderungen aus seiner eigenen Partei zurückgewiesen. „Wir bleiben im Rennen“, sagte Mark Robinson in einer am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Videobotschaft. Den CNN-Bericht über seine umstrittenen Äußerungen nannte er „anzügliche Boulevard-Lügen“.

Der Politiker ist derzeit Vizegouverneur von North Carolina, einem der am stärksten umkämpften Swing States im US-Präsidentschaftswahlkampf. Unterstützt wird er vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Auf den CNN-Bericht über Robinson angesprochen, sagte eine Sprecherin Trumps, der ehemalige Präsident habe sich darauf konzentriert, ins Weiße Haus einzuziehen und das Land zu retten. „North Carolina ist ein wichtiger Teil dieses Plans“, fügte sie hinzu.

Trump findet Robinson „besser als Martin Luther King“

In einem X-Post veröffentlichte das Wahlkampfteam von Trumps demokratischer Gegenkandidatin Kamala Harris Videoausschnitte, in denen Trump Robinson lobt und ihn als „besser als Martin Luther King“ bezeichnet. Eine weitere Aufnahme zeigt Trump und Robinson Seite an Seite. Wenn er die Gouverneurswahl gewinnt, wäre er der erste Schwarze, der dieses Amt in North Carolina bekleidet.

Robinson und Trump haben in dem Bundesstaat schon mehrmals gemeinsam Wahlkampf betrieben. Im Sommer hielt Robinson auf dem Parteitag der Republikaner eine Rede. Einem Wahlkampfauftritt des republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten JD Vance am Mittwoch in Raleigh nahm er allerdings nicht teil.