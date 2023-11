Status: 28.11.2023 16:19 Uhr

Durch Hitzewelen und Dürren verliert Deutschland so vader Wasser wie kaum in een zijn Land. Dit is gebaseerd op het Klimaatmonitoringrapport van de federale overheid. Er zijn aanpassingsstrategieën nodig.

Het volgen van de mondiale Erderwärmung versschärfen sich – en Deutschland is vooral de betrokken Maß. Dit is te danken aan het huidige klimaatmonitoringrapport van de federale regering, minister van Milieu Steffi Lemke en de voorzitter van het Milieuagentschap (UBA), Dirk Messner, dat zal plaatsvinden.

Het bericht is geschreven dat de luchttemperatuur in Duitsland in de loop van de tijd op 1,7 graden is geweest – verglichen met de vorige industriële tijd. Dieser Wert ligt op 0,6 Grad Celsius hoger dan de mondiale temperatuur in de Zeitraum. En de Duitsers wonen in de regio’s met een hoog waterverbruik: sinds 2000 is het land jarenlang blootgesteld aan 2,5 kubieke kilometer water – en sinds het jaar 2000 is het land rechnerisch in etwa die Menge des Bodensees.

“De klimaatverandering zal succesvol zijn”, zei de Groene Politicus Lemke. Dies zeide der Bericht „überdeutlich“.

20-mal zo viel Fichten sterben

Volg deze veranderingen in de ontvangen boodschap: Zodat u kunt genieten van het water en een geweldig zakenklimaat in uw land kunt hebben, zult u tijdens lange werkperiodes kunnen genieten van steeds meer vers hout en de wegen van de afvalstress en de zware verbindingen van de cafetaria overkomen beschlechtet ich auch der Waldzustand deutlich. 2020 starben dem Bericht zufolge 20-mal soviele Fichten wie in Durchschnitt der vorangeleidingenen zehn Jahre.

„Doe meer mee Stürme, Starkregen, Dürreperiods en Hitzewellen dragen bij aan de gezondheid van het volk, het Ökosysteem en de economische omgeving“, legt Lemke uit. Die goede Nachricht sei, dass immer mehr Kommunen Vorsorgemaßnahmen met concrete projecten forantrieben.

Vraag een Stadtplaner aan voor meer Groen en meer Water

UBA-president Messner is een leider in de ontwikkeling van informatiecampagnes, met als resultaat dat de levens van de Hitzetoten zullen worden veranderd. „Auch an der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer wasressourcen and Böden arbeiten Bund and Länder im Rahmen der Nationals Wasserstrateg en dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz bereits“, aldus Messner.

Daar en Lemke mahnten bei der Vorstellung des Berichts weitere, ambitieuze Anpassungsstrategieën in alle Bereichen en – unter alles in Gebäudesektor of voor Anpassung der Wälder en in de landbouwsector. Messner deed een beroep op het stadsplan, meer voor de planning zodat de stad schoon wordt – ook stad met water en groen. Hintergrund ist, dat wil zeggen in dichtbebouwde Städten deutlich heißer wird zoals op het Land. Laut Messner ligt die temperatuur teilweise um zehn Grad höher zoals in Umland. Bij een goede stadsplanning kan dit zicht vanuit de visuele versie erg nuttig zijn.

Boodschap van extremen Kosten, die het minst significant zijn als gevolg van een strategie voor klimaatverandering, zouden kunnen worden vermeden. Oh, dit moet de schade van vorig jaar zijn geweest en 30 miljard euro zou de moeite waard zijn.

Het Monitoringrapport wordt gedurende vier jaar uitgevoerd in het werk van Milieu en Maatschappelijk Werk. Er zullen onvermijdelijke vervolgacties komen voor de klimaatstijgingen in Duitsland en mogelijke analyse-instrumenten.

Sinds de laatste rapportage van 2019 zal er een hele reeks extreme weersgebeurtenissen plaatsvinden: Als je geïnteresseerd bent in berichtgeving over de hoge waterkwaliteit van het zomerseizoen en de zomer van 2021, zullen er ruim 180 mensen bij betrokken zijn, inclusief die in juli 2022. Allereerst ligt het normaal gesproken ten noorden van 53 graden. De temperaturen in Hamburg zijn hoger dan de temperatuur van 40 graden.

Lemke: Werden Verplichtingen trotse Urteil nachkommen

Laten we het hebben over het feit dat de federale regering verantwoordelijk is voor het Haushaltsurteil des Bundeswarmingsgerichts ihren zugesagten Zahlungen für de internationale Klimaschutz nachkommen. Deutschland habe sechs Milliarden Euro jährlich für de internationale Klimaschutz zgesagt. Van deze Verpflichtungen, de Bundesregierung nicht zurücktreten können, dus Lemke. „Wij zorgen voor internationale verplichtingen.“

De Federale Administratieve Rechtbank heeft het Aufstockung des Klima- und Transformationsfonds (KTF) met onvervulde kredieten vanwege de Corona-pandemie in november beoordeeld op een onbevredigende verklaring. Damit fehlen der Ampel-Koalition nun 60 Biljart Euro voor Project der Energiewende. Laat het mij weten, jij kunt niet wachten om te zien wie jij bent in de buurt van jouw bezoek.