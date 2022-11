Bericht: Nutzer von rechtsextremen Social-Media-Websites behaupten, sie würden Wahlhelfer sein

Wahlbeamte waren in höchster Alarmbereitschaft hinsichtlich des Potenzials für Insider-Bedrohungen, die von Wahlhelfern ausgehen. Eine Handvoll republikanischer Kandidaten und lokaler Beamter, insbesondere in Michigan, haben ihre Unterstützer ermutigt, Wahlhelfer zu werden und entweder die Ausrüstung zu manipulieren oder Mobiltelefone oder Notizblöcke mitzubringen, um die abgegebenen oder gezählten Stimmen zu dokumentieren, um zu versuchen, mutmaßliche Fehlverhalten bei der Wahl aufzudecken setzt.

POLITICO berichtete zuvor, dass es bei den Bemühungen wichtiger konservativer Gruppen, Wahlhelfer und Beobachter zu finden, teilweise darum ging, einen Rekord zu erstellen, um die Ergebnisse nachträglich anzufechten. John Eastman, der Anwalt, der Trumps erfolglosen Versuch leitete, legitime Wahlergebnisse zu verwerfen, forderte Aktivisten in New Mexico auf, Beschwerden einzureichen, um die Grundlage für gerichtliche Anfechtungen zu bilden. Und eine Aktivistengruppe in Michigan forderte potenzielle Wahlhelfer und Beobachter auf, die Strafverfolgungsbehörden mit Beschwerden während der Wahl anzurufen.

Ende September gab der oberste Wahlbeamte von Kent County, Michigan, bekannt, dass ein Wahlhelfer während der Sommervorwahlen angeblich einen USB-Stick in ein elektronisches Wahlbuch mit einer Liste registrierter Wähler für einen Wahlbezirk eingesteckt haben soll. Während Beamte damals diesem Wahlhelfer – der schließlich wegen zweier Verbrechen angeklagt wurde – keine Motivation zuschrieben, behauptet der ADI-Bericht, dass der Wahlhelfer Teil der Diskussionsgruppe einer lokalen Tea-Party-Gruppe namens „Wahlbetrugsbürger“ war Prüfung.“

Die Wahlbeamten von Kent County haben letzten Monat eine Prüfung abgeschlossen, die zu dem Schluss kam, dass die mutmaßliche Manipulation keine Auswirkungen auf die Ergebnisse während der Vorwahlen hatte.

Viele der Plakate im ADI berichten öffentlich über detaillierte Pläne zur Missachtung der Wahlregeln, einschließlich der Einführung versteckter Kameras in Wahllokalen. (POLITICO war nicht in der Lage, die Identität der anonymen Poster auf den Websites oder ihren Status als Wahlhelfer unabhängig zu bestätigen.)

„Ich werde versuchen, eine versteckte Kamera mit einer großen Speicherkarte zu bekommen, um den ganzen Tag in der Gegend von Las Vegas aufzunehmen. Ich freue mich wirklich darauf zu sehen, was passiert“, las ein Beitrag auf Gettr von jemandem, der behauptete, ein Wahlhelfer zu sein.

Ein anderes Plakat behauptete, bei den Vorwahlen im August in Palm Beach, Florida, gearbeitet zu haben und einen Schlag auf Schlag ihres Tages zu schreiben. Der Benutzer behauptet, der „Prozess sei relativ reibungslos“, bevor er die Möglichkeit des Betrugs behauptet, wenn er am Ende des Tages seine Stimmzettel abgibt.

Wahlbeamte haben öffentlich betont, dass Insider-Bedrohungen von Wahlhelfern zumindest bisher relativ isolierte Vorfälle gewesen seien und dass es im Vorfeld der Wahlen offenbar keine weit verbreitete Epidemie böswilliger Wahlhelfer gegeben habe.

Sie fügen hinzu, dass es Sicherheitsvorkehrungen gibt, um zu verhindern, dass ein einzelner Arbeitnehmer – oder sogar eine kleine Gruppe – das Ergebnis einer Wahl verändert, obwohl sie den Prozess für einzelne Wähler oder in einem einzelnen Bezirk stören könnten.