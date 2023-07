Die Regierungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und des Präsidenten Joe Biden haben vor und nach dem Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan im Jahr 2021 Fehler gemacht, stellte das US-Außenministerium in einem am Freitag veröffentlichten Bericht fest.

„Die Entscheidungen von Präsident Trump und Präsident Biden, die US-Militärmission in Afghanistan zu beenden, hatten schwerwiegende Folgen für die Lebensfähigkeit der afghanischen Regierung und ihre Sicherheit“, heißt es in der Überprüfung.

Der sogenannte Afghanistan After Action Review-Bericht, der von Außenminister Antony Blinken in Auftrag gegeben wurde, kam zu dem Schluss, dass ihre Entscheidung das Außenministerium „vor erhebliche Herausforderungen stellte“.

In der Überprüfung heißt es, dass „während beider Amtszeiten die leitende Ebene nicht ausreichend über Worst-Case-Szenarien und die Frage, wie schnell diese eintreten könnten, nachgedacht hat“.

Das Außenministerium war nicht vorbereitet

Nur 24 Seiten eines 85-seitigen Berichts wurden veröffentlicht, der Rest blieb geheim.

Die Gründe seien ein Mangel an klarer Entscheidungsfindung, ein Fehlen eines zentralisierten Krisenmanagements und eine verwirrende öffentliche Kommunikation, hieß es.

Es hieß, es gebe Mängel im Managementplan bezüglich der Taliban.

Es erwähnte das Versäumnis des Ministeriums, seine Krisenmanagement-Task Force zur Bekämpfung der Taliban-Streitkräfte auszuweiten und einen hochrangigen Diplomaten zu ernennen, der „alle Elemente der Krisenreaktion überwachen“ soll.

Ohne Namensnennung kritisierte der Bericht auch Außenminister Antony Blinken und sagte: „Die Benennung eines Schulleiters im 7. Stock … hätte die Koordinierung zwischen verschiedenen Tätigkeitsbereichen verbessert.“

Afghanische Evakuierte kämpfen darum, ein neues Leben zu beginnen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Der Bericht des Weißen Hauses übersprang kritische Standpunkte

Biden zeigte sich trotzig, als er am Freitag gefragt wurde, ob er Fehler eingestehen würde.

„Erinnern Sie sich, was ich über Afghanistan gesagt habe? Ich sagte, Al-Qaida würde nicht dort sein“, sagte Biden. „Ich sagte, wir würden Hilfe von den Taliban bekommen. Was passiert jetzt? Was ist los? Lesen Sie Ihre Presse. Ich hatte recht.“

Im April hatte das Weiße Haus einen Bericht veröffentlicht, der den US-Abzug aus Afghanistan im Jahr 2021 auf der Grundlage der Überprüfung des Außenministeriums und einer ähnlichen Studie des Pentagons zusammenfasst.

Der Bericht des Weißen Hauses hatte die Vorgehensweise beim schnellen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan verteidigt und Trump für den chaotischen Abzug aus Afghanistan verantwortlich gemacht.

Der Bericht schloss den kritischen Standpunkt des Außenministeriums zum US-Abzug aus Afghanistan aus.

mf/lo (AP, dpa, Reuters)