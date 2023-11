Bericht identifiziert die besten amerikanischen Städte für den Ruhestand

Pennsylvania blieb bei Rentnern an der Spitze, da eine neue Stadt im Bundesstaat Keystone offiziell den Titel des besten US-Standorts für Rentner erhielt, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Studie.

Harrisburg belegte den ersten Platz bei der Altersvorsorge, 149 weitere Städte landeten darunter. Die Hauptstadt von Pennsylvania erhielt am Dienstag im Rahmen des Berichts „2024 Best Places to Retire“ des US News & World Report den ersten Platz.

Die gute Leistung bei der Altenpflege, die Steuersätze für Rentner und die allgemeine Zufriedenheit trugen laut der Verkaufsstelle dazu bei, dass das Unternehmen auf diesem Platz landete. Letztes Jahr war es Zweiter.

Weitere vier Städte in Pennsylvania füllten die vier anderen Plätze unter den ersten fünf:

Reading, Pennsylvania

Lancaster, Pennsylvania

Scranton, Pennsylvania

Allentown, Pennsylvania

Lancaster, das im südlichen zentralen Teil des Bundesstaates liegt, hatte auf der letztjährigen Liste den ersten Platz belegt.

Im Vergleich zum letzten Jahr wurden einige der insgesamt sechs Kategorien, die US News & World Report bei der Erstellung der Reihenfolge des jährlichen Rankings verwendet, optimiert.

Man habe damit begonnen, die Wetterlage und die Anzahl der Restaurants, Bars und Aktivitäten pro 1.000 Einwohner als Teil der Attraktivität eines bestimmten Ortes zu untersuchen. Auch die Zufriedenheits- und Erschwinglichkeitswerte stiegen entsprechend an, wobei letztere nach Angaben der Verkaufsstelle die Preisparität für allgemeine Güter einbezog.

Die Metropolregion, die US News & World Report als sechstbeste Metropolregion für 2024 ermittelte, war New York City. Es erreichte diesen Platz, nachdem es in der Liste 2023 auf Platz 14 landete.

Auf dem siebten Platz befand sich laut der Verkaufsstelle ein weiterer Standort in Pennsylvania: York.

Dies sind die Städte, die in Bezug auf den Ruhestand als Nr. 8 und Nr. 9 bezeichnet werden:

Daytona Beach, Florida

Youngstown, Ohio

Pittsburgh verbesserte sich letztes Jahr von Platz 20 um 10 Plätze und belegte den 10. Platz.

„Wenn Rentner darüber nachdenken, wo sie ihre goldenen Jahre verbringen möchten, suchen sie Orte, die ihnen nicht nur das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, sondern auch Orte, an denen sie ein glückliches und gesundes Leben führen können“, sagte Beverly Herzog, Expertin für persönliche Finanzen bei US News. „Aus diesem Grund dominierte Pennsylvania die Spitzenplätze im Ranking „Best Places to Retire“ und belegte sieben der zehn besten Plätze der Liste.“

Pennsylvania hatte im vergangenen Jahr die höchste Anzahl an Top-10-Städten und übertraf damit Florida, wie bereits von FOX Business berichtet. Laut US News & World Report landeten in der diesjährigen Rangliste in Florida insgesamt sechs seiner Städte über Platz 25.

Herzog wies in einer Erklärung auch darauf hin, dass die Amerikaner in den letzten 12 Monaten mit „rekordhohen Zinssätzen auf dem Immobilienmarkt, stetig steigenden Warenkosten und extremen Wetterbedingungen, die sich auf die Lebensbedingungen unserer Nation auswirken“ zu kämpfen hatten.

Die Federal Reserve berichtete, dass Rentner „einen beträchtlichen Teil der erwachsenen Bevölkerung ausmachen“ und bezifferte den Anteil im vergangenen Jahr auf 27 %. Diese Zahl umfasste nach Angaben der Zentralbank pensionierte Senioren, die „immer noch in gewisser Weise arbeiteten“.