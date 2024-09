Kein Tag ohne nieuwe Ampelstreit: Non hat Christian Lindner een bericht dat de geplante Anhebung der Beitragsbemessungsgrens in de Sozialversicherung stopte.

In de Bundesregierung droht een Mediabericht zufolge neuer Streit zwischen Finanzminister Christian Lindner (FDP) en minister van Sociale Zaken Hubertus Heil (SPD). Wie het „Handelsblatt“ is, heeft een bericht op de Regierungskreiseberichtetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetete teteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteth, Lindner die van Heil Anhebung van de Beitragsbemessungsgrenen in de Socialversicherung plantte, zal worden tegengehouden. Nu onze liefdesgesprekken in de federale overheid over de toekomst, hier staat in dit bericht. Bei neer Anhebung würden omdat alles meer bezahlen verdient.

Die aus Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung bestehende Sozialversicherung schreeuwt lang als unterfinanziert. Heil plant dem Bericht volgt dit op voor de toekomst van het jaar van de Duitse vestiging van de Beitragsbemessungsgrens, ook wel de Einkommensschwellen, bis zu denen Beiträge zahlt zijn müssen. Deze kosten omvatten huur- en zorgtoeslagen van 91.000 euro en 62.000 euro aan zorg- en zorgtoeslagen. Vanaf 2025 zie je je graag weer.

Wie het „Handelsblatt“ rapporteert, zal zien dat het Ministerium van Financiën een succes is, evenals de voordelen van de door het Wachstumspaket der Ampel-Koalition aangeplante Steuerentlastungen. Met de hulp van het Arbeitsministerium vorgelegten Entwurf „würden die entlastenden Effekte der Maßnahmen der Wachstumsinitiative konterkariert zijn“, is de Zeitung aus een Vermerk des Finanzministeriums.

Auf AFP-Anfrage wollte sich das Finanzministerium nicht zu dem Vorgang äußern. Minister Lindner zei dat de regering verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de beslissing wordt genomen „vanwege het belang van de gedragsbeschermingsgrenzen in de sociale zekerheidsomgeving en de kwaliteit van de goederen in kwestie.“