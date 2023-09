CNN

Die Welt muss aus den Fehlern lernen, die nach dem Krieg in Bosnien gemacht wurden, um zu verhindern, dass ukrainische Opfer von Vergewaltigungen und konfliktbedingter sexueller Gewalt jahrzehntelange Traumata erleiden, warnt ein neuer Expertenbericht.

Ukrainische Staatsanwälte und unabhängige Ermittler der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen sagten, es gebe immer mehr Beweise dafür, dass russische Truppen im Rahmen ihrer Terrorkampagne in der Ukraine Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt anwenden – ähnlich wie die systematische Anwendung von Vergewaltigungen durch die bosnisch-serbische Armee während des Bosnienkrieges Anfang der 1990er Jahre. Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Der Bericht des New Lines Institute for Strategy and Policy, einer in den USA ansässigen Denkfabrik, soll am Donnerstag veröffentlicht und in einer Debatte im britischen Parlament diskutiert werden.

Darin heißt es: Wenn die Welt verhindern will, dass sich das Trauma der Opfer in Bosnien wiederholt, muss sie sich zunächst auf die Opfer in der Ukraine konzentrieren. Viele in Bosnien haben jahrzehntelang gewartet, bevor sie sich meldeten, und die überwiegende Mehrheit der dort begangenen Sexualverbrechen blieb ungesühnt.

„Vergewaltigung war einer der Hauptaspekte des Krieges in Bosnien, und doch wenn wir uns die Friedensabkommen von Dayton ansehen, saßen keine Frauen am Tisch, es gab keine Überlebenden konfliktbedingter sexueller Gewalt“, sagte Emily Prey, eine von ihnen Die Hauptautoren des Berichts verwiesen auf das Abkommen von 1995, das den Bosnienkrieg beendete.

„Sie hatten kein Mitspracherecht bei den Friedensverhandlungen, und statt eines echten, nachhaltigen und dauerhaften Friedens haben die Dayton-Abkommen den Konflikt tatsächlich nur eingefroren“, sagte sie gegenüber CNN.

Prey sagte, dass es bei der Betrachtung von Überlebenden sexueller Gewalt im Zusammenhang mit Konflikten entscheidend sei, Vorurteile und Stigmatisierung beiseite zu legen und sicherzustellen, dass alle Betroffenen einbezogen werden.

„Wir denken oft, dass sexuelle Gewalt ein Verbrechen ist, das nur Frauen passiert, aber es ist ein Verbrechen, das jedem passiert.“ Frauen und Mädchen, Männer, Jungen, Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten“, sagte Prey.

„Männer, die im Bosnienkrieg Opfer konfliktbedingter sexueller Gewalt wurden, melden sich gerade erst und sagen, dass sie dieses Verbrechen überlebt haben und daher Jahrzehnte ohne die Unterstützung verbracht haben, die sie brauchen. Und das sehen wir auch in der Ukraine.“

Prey fügte hinzu, dass auch Kinder, die durch Kriegsvergewaltigungen geboren wurden, oft vergessen würden. Allein aus den dokumentierten Fällen von Kriegsvergewaltigungen in Bosnien wurden zwischen 2.000 und 4.000 Kinder geboren, obwohl die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher ist.

„Wenn wir nicht genug über konfliktbedingte sexuelle Gewalt nachdenken, dann denken wir insbesondere nicht an Kinder, die aus Kriegsvergewaltigungen hervorgegangen sind. In Bosnien wurden sie die ‚Unsichtbaren Kinder‘ genannt … und sie kämpfen seit Jahren um Anerkennung, weil sie ihr Leben lang mit Barrieren und Schwierigkeiten konfrontiert waren“, fügte sie hinzu.

In dem Bericht heißt es außerdem, dass es für die Verbündeten der Ukraine von entscheidender Bedeutung sein wird, bereit zu sein, die Täter im Namen der Ukraine strafrechtlich zu verfolgen. Dies kann entweder im Rahmen der Völkermordkonvention der Vereinten Nationen oder vor nationalen Gerichten im Rahmen des Prinzips der universellen Gerichtsbarkeit geschehen, das es nationalen oder internationalen Gerichten ermöglicht, Einzelpersonen für in anderen Gebieten begangene Verbrechen gegen das Völkerrecht strafrechtlich zu verfolgen.

Prey sagte, ein aktueller Fall eines wegen Mordes und Vergewaltigung angeklagten bosnisch-serbischen Soldaten, der von Bosnien nach Montenegro überstellt wurde, wo der Angeklagte lebte, sei ein gutes Beispiel dafür, dass dieser Mechanismus gut funktioniere.

Der Internationale Strafgerichtshof hat bereits einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen und Ermittlungen zu mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine eingeleitet. Mehrere Länder, darunter Litauen, Deutschland, Schweden und Spanien, haben jeweils eigene Ermittlungen zu mutmaßlichen russischen Gräueltaten eingeleitet.

Prey sagte jedoch, dass diese Fälle kostspielig und langwierig sein könnten, was bedeutet, dass ein besonderer Schwerpunkt auf die Bereitstellung sofortiger Hilfe für die Opfer gelegt werden muss, einschließlich psychologischer und sozialer Unterstützung, kostenloser Gesundheitsversorgung und kostenloser Rechtshilfe.

„Es kann sein, dass sie in zehn oder 20 Jahren keinen Abschluss eines Gerichtsverfahrens sehen“, sagte sie. „Und Überlebende konfliktbedingter sexueller Gewalt verdienen mehr als das.“ Sie verdienen Gerechtigkeit für sich selbst und Verantwortung, aber sie müssen auch leben, sie müssen sich um ihre Familien kümmern, sie müssen ihre Rechnungen bezahlen und sie brauchen die Unterstützung dafür.“