Bericht: Explosion eines Geldautomaten aufzeichnen

Laut einem Medienbericht wurden in diesem Jahr bundesweit rund 450 Geldautomaten gesprengt. Die „Welt am Sonntag“ berichtete unter Berufung auf Teilnehmer der Innenministerkonferenz (IMK), die am Freitag in München stattfand, von einem Höhepunkt der Straftat. Dementsprechend wurden in den Vorjahren deutlich weniger Maschinen gesprengt: 414 im Jahr 2020 und 381 im Jahr 2021.