Bericht bestätigt, dass das Samsung Galaxy S24 früher als erwartet auf den Markt kommt

Einige Gerüchte besagen, dass Samsung das Galaxy S24 früher als üblich auf den Markt bringen wird, und es sieht so aus, als ob dies tatsächlich der Fall ist. Ein neuer Bericht aus Südkorea bestätigt, dass Samsung im Januar 2024 seine Flaggschiff-Smartphone-Serie der nächsten Generation auf den Markt bringen wird, um die schleppende Leistung seiner Halbleiterchip-Sparte auszugleichen.

Das Erscheinungsdatum des Galaxy S24 ist der 17. Januar 2024

Einem Bericht von SBS Biz zufolge wird Samsung das Galaxy S24 am 17. Januar 2024 in San Francisco, USA, auf den Markt bringen. Berichten zufolge hat das Unternehmen seine Pläne für die Auftaktveranstaltung fertiggestellt und die Vorbereitungen haben begonnen. Es bestätigt auch, dass das Galaxy S23 FE am 1. Dezember 2023 in Südkorea zu einem Preis von 800.000 KRW (rund 600 US-Dollar) auf den Markt kommen wird. Es ist drei Jahre her, dass in Südkorea ein Fan Edition-Smartphone der Galaxy S-Serie auf den Markt gebracht wurde. Die Menschen in Südkorea bevorzugen Mobiltelefone der gehobenen Preisklasse, aber Samsung hat sich aufgrund des anhaltenden Wirtschaftsabschwungs und des schleppenden Marktes dazu entschlossen, das Galaxy S23 FE als erschwingliches Modell auf den Markt zu bringen.

Berichten zufolge betrachtet das südkoreanische Unternehmen die Galaxy S24-Serie als Retter des Unternehmens in schwierigen Zeiten. Der Bericht behauptet, dass das Galaxy S24 ein „KI-Telefon“ mit generativer KI wie ChatGPT und Dall-E sein wird. Samsung hat bereits seinen hauseigenen Exynos 2400-Prozessor angekündigt und bekannt gegeben, dass dieser über eine 30 % schnellere GPU, eine 70 % schnellere GPU und eine 14,7-mal schnellere NPU verfügt. Es kann eine KI-Verarbeitung auf dem Gerät durchführen und so generative KI-Funktionen ermöglichen, beispielsweise die Konvertierung von Text in Bilder. Samsung soll auch beim Galaxy S24 Ultra einen Titanrahmen bringen, ähnlich wie bei der neuen iPhone 15 Pro-Serie. Gerüchten zufolge verfügen alle Geräte über Dynamic AMOLED 2x LTPO-Bildschirme mit einer Spitzenhelligkeit von 2.500 Nits.

Normalerweise bringt Samsung seine neuen Telefone der Galaxy-S-Serie jedes Jahr Ende Februar auf den Markt und beginnt mit der Auslieferung der Telefone Anfang März. Allerdings brachte das Unternehmen das Galaxy S23 Anfang Februar auf den Markt und begann noch vor Monatsende mit der Auslieferung. Mit der Galaxy S24-Serie bringt das Unternehmen die Telefone noch früher auf den Markt (Mitte Januar 2024) und könnte bereits Ende des Monats mit der Auslieferung der Geräte beginnen.

Anmerkung des Verfassers: Normalerweise erwirtschaftet Samsungs Halbleiterchip-Sparte den größten Teil des Umsatzes des Unternehmens. Allerdings ist die Nachfrage nach Halbleiterchips seit dem vergangenen Jahr aufgrund des Markteinbruchs zurückgegangen, was zu schrecklichen Umsätzen und niedrigeren Preisen für Speicherchips geführt hat. Infolgedessen sank der Gesamtbetriebsgewinn von Samsung Electronics im ersten Quartal 2023 um 96 %, und seine Halbleitersparte meldete im zweiten Quartal 2023 den ersten Verlust in seiner Geschichte. Der massive Verlust wurde durch solide Verkäufe von High-End-Smartphones, einschließlich des, abgemildert Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5.

Während sich das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 im Vorbestellungszeitraum gut entwickelten, fielen ihre Verkäufe Berichten zufolge auf ein niedrigeres als erwartetes Niveau. Um die geringeren Umsätze auszugleichen, könnte Samsung die Galaxy S24-Serie daher früher als üblich auf den Markt bringen. Es ist auch eine Taktik, die darauf abzielen könnte, die Konkurrenz durch Apples iPhone 15-Reihe in Schach zu halten.